Carvajal: "No nos consideramos favoritos"

“Nosotros no nos consideramos favoritos. Está al 50-50. Tenemos que hacer las cosas muy bien para ganar. Si buscas hacer algo diferente te equivocas, si has llegado hasta aquí es porque has hecho las cosas bien. Lo que te ha traído hasta aquí es lo que puede hacerte campeón”, señaló en zona mixta, duran el 'Día de Medios' del equipo madridista.

Carvajal consideró que vive su mejor temporada como profesional. “A nivel de continuidad si es mi mejor temporada. Está siendo sin duda de las mejores. También a nivel de experiencia y confianza. La estoy disfrutando mucho. Esperemos ponerle la guinda en Londres”, señaló.

“Imagínate lo que se siente (con la posibilidad de ganar 6 Ligas de Campeones). Es algo fantástico que solamente tiene un club selecto de jugadores. Pero lo que pensamos es traernos la final para casa. Queremos culminar la temporada con la Champions y traer la 15 a nuestra sala de trofeos. Eso es lo que más ilusión nos hace”, añadió.

El lateral derecho destacó del Real Madrid que nunca se rinde, como clave para alcanzar otra final de la Liga de Campeones. “Nosotros no nos rendimos, hasta el final. Ese ha sido el punto de nuestro éxito. Este año hemos eliminado a un gran City donde supimos sufrir allí. Y ante el Bayern también cuando estábamos mejor que ellos en su casa, encajamos un gol y no nos rendimos. Dimos un paso adelante. Eso habla de los valores de este club y lo que significa”, ponderó.

Además, habló de lo que supone para ellos la retirada del centrocampista alemán Toni Kroos al final de la presente temporada. “La valoración a Kroos es un 10. A cualquier jugador que le preguntes no te va a hablar mal de él. Es un jugador que todos habéis visto el nivel que ha dado. Además con un nivel continuado. Es una estrella mundial. Y en la despedida se vio como estábamos todos con él y lo que significa para todos en el vestuario, para los jóvenes y para los que llevamos más tiempo con él. Es una persona fantástica, tiene una familia fantástica y se merece todo lo bueno que le pase”, dijo.