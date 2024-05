Camavinga: "Estoy aquí para ganar trofeos"

“Me gusta la presión, y estoy relajado. Lo voy a hacer como siempre. Va a ser un partido complicado porque el Dortmund es un equipo fuerte y tiene mucha historia. Tenemos que jugar como siempre, con sacrificio, para que todo salga bien”, dijo en zona mixta.

“Tengo la suerte de tener una Champions y ahora una final por delante. Estoy aquí para ganar trofeos”, añadió. Un Camavinga que se definió como jugador: “Soy un jugador de equipo. Puedo hacer todo, pero tengo cualidades con el balón para ir adelante y con el pase también”, declaró.

Además, valoró la retirada de su compañero, el alemán Toni Kroos: ”Es una leyenda. No hay un jugador como Toni. Y no va a ser fácil estar sin él, pero tenemos que hacer todo para ayudar cuando él no esté”, señaló.