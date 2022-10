Ancelotti: "El objetivo es ser primeros de grupo"

LEER MÁS Modric no viaja a Leipzig

"La lesión existe en el fútbol. Si no te quieres lesionar te quedas en el sofá, como le digo a los míos. Te puedes lesionar en un entrenamiento, con el contacto con un compañero. No se puede hacer nada. No creo que los jugadores estén tan preocupados por esto. De momento todos quieren entrenarse, pero si alguno me dice que no quiere entrenar porque tiene miedo, que se quede en casa. Hay muchas películas buenas y series en la televisión", dijo en su comparecencia en Leipzig.

Descaró Ancelotti que las ausencias de Luka Modric o Karim Benzema sean por miedo a no poder ir con sus selecciones: "No creo que piensen en el Mundial, quieren llegar bien y es normal, pero para llegar bien necesitas continuidad en la temporada. Son pequeñas cosas las que tienen y nosotros no queremos arriesgar porque es mejor perder a Karim y Modric por un día que por un mes".

"El objetivo de mañana es claro, hacer un buen partido para olvidarse de esta fase. Ser primero de grupo es el objetivo y tenemos una oportunidad de conseguirlo. Estamos concentrados", aseguró.

El técnico italiano dará paso a jugadores que disfrutan de pocos minutos y expresó una queja por lo apretado del calendario: "Es un período de la temporada muy intenso, jugamos demasiados partidos, lo estamos aguantando bien, pero es verdad que tenemos algunos problemas de bajas, como todos los equipos. Es bastante normal cuando juegas cada tres días. Creo que el Mundial llega en el tiempo justo".