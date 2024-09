Ancelotti y Carvajal respaldan a Vinicius

"Desde dentro oímos insultos hacia Vini y al final cuando a uno lo pinchan, uno sangra y es normal que muchas veces responda ante esas situaciones con determinados gestos porque no se le deja tranquilo", defendió Dani Carvajal.

En la misma línea se expresó Ancelotti que nada más acabar el partido optó por no responder sobre el gesto que había realizado su jugador ante la Real Sociedad, y afirmó que prefería guardarse su opinión. "Lo de Vini es una reacción a una acción que es muy fea, que pasa muchas veces contra él. Insultos desde el principio y creo que nadie lo puede aguantar. El hecho de ponga el dedo es bastante normal por todo lo que está pasando", justificó Ancelotti que en posteriormente en otro momento de su comparecencia desveló más detalles de lo ocurrido. "Lo que ha pasado estos años a Vinícius desde que he llegado es algo que no se puede soportar. Puedo entender el pito a un rival, un insulto no es normal ya en el calentamiento", denunció.

Por eso , el técnico italiano pidió que se fijen todos menos "en la figura de este joven" y que se ponga "un poco más" de atención "en lo que pasa en los estadios". Además aseguró la razón por la que están ocurriendo estos comportamientos contra su jugador: "Lo hacen con Vinícius porque es un peligro a nivel deportivo y lo intentan descolocar del partido".

La solución la apuntó Carvajal pidiendo que se endurezcan los castigos a los que realizan actos racistas. "Como capitán del Real Madrid y uno de la selección cuando comparezco ante la prensa me es indiferente donde lo esté haciendo, todos tenemos claro el tema Vinícius como cualquier insulto racista a un jugador de color en nuestra Liga y nuestro fútbol. He sido suficientemente tajante para que se eviten estos episodios en el terreno de juego y si hay que elaborar protocolos más duros que se hagan para que se erradiquen", sentenció.