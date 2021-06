Carlo Ancelotti, principal candidato para ser el nuevo entrenador del Real Madrid: últimas noticias de hoy

Los mensajes de Zidane a Florentino Pérez

"Me voy porque siento que el club ya no me da la confianza que necesito, no me ofrece el apoyo para construir algo a medio o largo plazo. Conozco el fútbol y la exigencia de un club como el Madrid, sé que cuando no ganas te tienes que ir", indicó Zidane en su carta de despedida.

El exentrenador reconoció que le hubiese gustado que en los últimos meses su relación con el club y con el presidente "hubiera sido un poquito diferente a la de otros entrenadores". "No pedía privilegios, por supuesto que no, sino un poco más de memoria", añade.

"Me dolía muchísimo cuando leía en la prensa, después de una derrota, que me iban a echar si no ganaba el siguiente partido. Me dolía a mí y a todo el equipo porque estos mensajes filtrados intencionalmente a los medios de comunicación creaban interferencias negativas con la plantilla, creaban dudas y malentendidos", comenta.