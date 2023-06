Bordalás continuará en el Getafe

El máximo mandatario del club madrileño reconoció que Bordalás se ha comprometido a continuar en el Getafe tras conseguir la salvación en las últimas siete jornadas de la pasada temporada. Hasta el jueves no se hará oficial y será presentado la próxima semana.

Preguntado por si el Getafe ya tenía entrenador de cara a la próxima temporada, Torres no quiso decir el nombre del encargado de dirigir al equipo madrileño pero dejó entrever claramente que Bordalás aceptó su oferta. "Sí tenemos entrenador. No se puede saber el nombre. Me he comprometido hasta el jueves en no decir el nombre y lo tengo que cumplir. El Getafe va a tener el entrenador que ha querido el público, el que ha pedido, el que ha venido y el que nos ha salvado", dijo en clara referencia a José Bordalás.

Torres también repasó el estado de su plantilla y de las bajas y altas que pueden producirse este verano. Destacó que tendrá que reforzar algunos puestos como las bandas, los laterales y la delantera y confirmó que ha ejercido la opción de compra sobre Omar Alderete y Juanmi Latasa, cedidos por el Hertha Berlín y el Real Madrid, respectivamente.

"De momento hemos dado cinco bajas de los que terminaban contrato. No vamos a ejercer más que la continuidad de Latasa y de Alderete, que ha firmado por seis años. La semana que viene, con el entrenador decidiremos más. Hay que hacer seis o siete fichajes", explicó.

"En el centro del campo tiene elegir el entrenador. Maksimovic, Milla, Arambarri, Aleña, se quedan. Gonzalo Villar, que estaba cedido, se vuelve a Roma. Van a venir dos laterales. Lo único bueno de la lesión de Enes Ünal es que seguirá con nosotros. Tenía acuerdos con dos grandes clubes, entre ellos el Benfica. Le alargaremos el contrato y tenemos a Latasa, Mata y Mayoral. Como mínimo tiene que venir un delantero más", agregó.

También habló sobre el futuro del portero David Soria, que tiene contrato hasta 2026 y que podría interesar al Real Madrid. Torres confirmó que se reunirá próximamente con José Ángel Sánchez, director general del club blanco para tratar el futuro de su guardameta. "Es difícil que se vaya del Getafe. No hay nada oficial", aclaró.