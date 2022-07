El Barcelona anuncia el fichaje de Robert Lewandowski

El Barcelona ha hecho oficial el fichaje de Robert Lewandowsi que llega al Camp Nou para las próximas tres temporadas. El club azulgrana lo ha oficializado minutos después de que el equipo bávaro confirmara el principio de acuerdo para el traspaso de la estrella polaca, que finalmente no estará en la presentación de su ya ex equipo.

El internacional polaco, por el que el Barça pagará 45 millones más otros 5 millones en variables, aterrizará en la capital catalana en las próximas horas para pasar el reconocimiento médico y firmar su nuevo contrato.

Posteriormente, Lewandowski, de 34 años, volará a Estados Unidos para incorporarse a la gira de pretemporada que el conjunto azulgrana hará por Estados Unidos a partir de este sábado.

"Estos 8 años fueron especiales y eso no se olvida. Me lo pasé muy bien en Múnich. Yo tampoco tuvo tiempo para prepararme. Voy a volar pronto, pero volveré y me despediré como es debido de todos los empleados y organizaré algunas cosas, la casa, etc.", ha declarado el futbolista en Sky Sports.