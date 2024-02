El Barça ve rebajado su límite salarial a 204 millones tras el mercado de invierno

LEER MÁS El límite salarial del Barça baja a los 270 millones

LaLiga ha dado a conocer este martes la última actualización de los límites de coste de la plantilla deportiva de los clubes de LaLiga y la Segunda División, tras el reciente mercado de traspasos de invierno, y el FC Barcelona ha vuelto a ver reducido su margen de límite salarial hasta los 204 millones de euros, por los 727 millones que tiene el Real Madrid (quien más tiene) o los 31 del Deportivo Alavés, que cierra la tabla.

Algunos cambios

Los fichajes, con incorporaciones y salidas, del mercado de invierno han propiciado cambios en algunos clubes en cuanto a su límite salarial deportivo (LCDP) y, en este sentido, el Barça ve ampliada la diferencia con el Real Madrid, que no ha gastado un euro.

Por contra, la llegada del delantero brasileño Vitor Roque o el nuevo contrato de Fermín López con ficha del primer equipo hacen que el Barça pase de los 270 millones de euros que tenía de margen salarial en septiembre de 2023 a los 204,161 millones de euros actuales. Así que en verano, si no hay ventas importantes, tendrá poco margen para fichar.

El segundo club con más margen salarial por detrás del Real Madrid y sus 727,451 millones de euros es el Atlético de Madrid, que en este mercado invernal ganó margen y pasa de los 296 millones de inicio de curso a los 303,408 millones tras el cierre del mercado invernal.

El Barça sigue tercero, pero tiene varios clubes que amenazan con tener más músculo financiero (en cuanto a margen para entrar a fichar y a inscribir nuevos jugadores) como el Sevilla FC (152,2 millones), la Real Sociedad (144,9) o el Villarreal CF (143,9).

Destacan los 52,171 millones de euros de margen salarial que tiene el Girona FC, segundo clasificado en LaLiga y que aumenta ligeramente ese colchón respecto a septiembre del año pasado. Y, el Athletic Club, quinto y en lucha por puestos de la 'Champions', se queda en sus 100 millones de euros de margen.

Por contra, en la zona baja de esta tabla de LCPD, está el Deportivo Alavés con apenas 31,288 millones de euros para poder gastar, por los 33,721 de la UD Las Palmas o los 41,633 del Getafe CF, que aún así ha tenido un aumento de cerca de 1,5 millones.

El LCPD

El límite de coste de plantilla deportiva es el importe máximo que cada club puede consumir durante la temporada 2023/2024 tras el mercado de verano e invierno, y que incluye el gasto en jugadores, primer entrenador, segundo entrenador y preparador físico del primer equipo, además del gasto en filiales, cantera y otras secciones (plantilla no inscribible), según se define en el Artículo 38 de las Normas de Elaboración de Presupuestos.

Los conceptos que se incluyen en el límite de coste de plantilla deportiva inscribible y no inscribible son: salarios fijos y variables, seguridad social, primas colectivas, gastos de adquisición (incluidas comisiones para agentes) y amortizaciones (importe de compra de los jugadores imputado anualmente en función del número de años de contrato del jugador).

Cada club o SAD propone a LaLiga su límite de Coste de la Plantilla, en cumplimiento de las normas de elaboración de presupuestos de clubes, correspondiendo al Órgano de Validación de LaLiga aprobar el límite propuesto o, en su caso, rectificarlo hasta el importe que garantice la estabilidad financiera del club.

La solicitud que tramita un club/SAD de su Límite de Coste de la Plantilla Deportiva no siempre corresponde con su límite máximo. Un club/SAD puede solicitar el límite que estime oportuno para hacer frente a su presupuesto de gastos deportivos, siempre que no supere su límite máximo. Conviene aclarar igualmente que la solicitud del Límite del Coste de la Plantilla Deportiva no implica que vaya a ser consumido en su totalidad.