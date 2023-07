El Barça cae goleado en su estreno de pretemporada

Barcelona arrancó este miércoles en Los Ángeles (California, EE.UU.) su pretemporada con una derrota por 5-3 ante un Arsenal superior a los azulgrana y que demostró estar más mucho más rodado a estas alturas del verano que el conjunto de Xavi Hernández.

Estrenando su segunda equipación con camiseta blanca y pantalón azul, el equipo azulgrana pudo por fin jugar su primer amistoso de esta gira por EE.UU. tras haber cancelado el partido del pasado sábado ante la Juventus por una gastroenteritis que afectó a gran parte de su plantilla.

Dos onces y un partido

Gündogan y Oriol Romeu debutaron con el Barcelona pero tuvieron una actuación discreta partiendo en el once inicial mientras que el otro fichaje de los azulgrana, Íñigo Martínez, continúa sin estar disponible por molestias físicas.

Frente a un Barcelona todavía con muchos errores típicos de pretemporada y falto de ritmo, el Arsenal, con tres amistosos ya a sus espaldas, se mostró como un equipo mucho más hecho, presumió de pegada y contó con un doblete de Trossard.

Este encuentro vibrante y repleto de goles empezó 30 minutos más tarde de lo previsto ya que el autobús del Arsenal se retrasó en su llegada al estadio. El conjunto culé tendrá por delante dos encuentros más en EE.UU. para continuar progresando: el sábado 29 de julio frente al Real Madrid en Dallas y el martes primero de agosto frente al Milan en Las Vegas.

El Barcelona se adelantó en dos ocasiones en el marcador con los goles de Lewandowski y Raphinha, pero el primer tiempo terminó con tablas en el marcador. En el 88, Ferrán Torresconsiguió el tercero del Barcelona pero solo dos minutos después Vieira marcó el quinto para el Arsenal con un impresionante zurdazo a la escuadra, el mejor tanto de una velada llena de goles.

Xavi satisfecho y molesto

Satisfecho en líneas generales con el debut del Barcelona en la pretemporada, Xavi Hernández, técnico del conjunto azulgrana, se mostró sorprendido por la "intensidad" del Arsenal, más propia, en su opinión, de un encuentro "de Champions League" que de un "amistoso".

"Nuestra intensidad no me ha sorprendido pero la suya sí, la verdad. No es normal esta intensidad, tantas faltas tácticas... Pero es fútbol, todos queremos competir", dijo el entrenador en una rueda de prensa.

"Para nosotros era nuestro primer partido, el principio, después de pasar el virus", apuntó Xavi, quien habló tras el encuentro con Mikel Arteta, entrenador del Arsenal, sobre esa "intensidad" del conjunto inglés. "El Arsenal ha merecido la victoria. Creo que el motivo principal es la diferencia de ritmo y de intensidad, el tema físico también nos ha afectado. Ellos llevan mas bagaje y partidos que nosotros", indicó.

Xavi admitió que su equipo sufrió "más de la cuenta" en la parte defensiva y dijo que habían estado "tiernos" en varios de los goles.

Arteta responde

Mikel Arteta, técnico del Arsenal, responde a las quejas de Xavi Hernández, sobre la "intensidad" del conjunto inglés, y opinó que hay cosas que escapan a la voluntad de los estrategas de los equipos y que dependen solo de los jugadores.

"Creo que al final el fútbol pertenece a los jugadores. El otro día en nuestro amistoso contra el Manchester United también hubo momentos porque al final los jugadores son muy competitivos. Hoy estábamos jugando ante 70.000 personas y al final el jugador se rebela, quiere competir, quiere ganar", argumentó Arteta en una rueda de prensa.