Así está la situación de Casemiro en el Real Madrid: el jugador se ve en el Manchester United

El 'caso Casemiro' sigue avanzando hacia un final que parece situar al futbolista más cerca de una mudanza a Old Trafford que de la continuidad en el Bernabéu. El club inglés ha trasladado una oferta muy seductora al jugador, mejorando notablemente los once millones de euros brutos por temporada que percibe en el Real Madrid, aunque no ha contactado directamente con el club blanco.

Casemiro ya le habría comunicado a su entorno más cercano del vestuario su intención de poner rumbo a la Premier League. El Manchester United le ofrece, en teoría, un contrato de cinco años a razón de 13-14 millones por temporada, o lo que es lo mismo, más del doble de dinero que percibe actualmente en el Real Madrid.

Todavía no hay nada decidido

"La situación es muy compleja. Casemiro sigue entrenando, conoce ya de primera mano la oferta del United. Cinco años, y más de diez millones anuales. Falta el "sí" del futbolista. Y yo creo que el Madrid no va a aceptar menos de 70 millones", afirma Fernando Burgos en Onda Cero.

Precisamente el club blanco también cree, según esta información, que acabará marchándose a Old Trafford en las próximas horas. Burgos cree que el brasileño, de llegar al punto de querer irse, va a llamar a Florentino para decirle que acepte la oferta del club inglés, ya que está ante su último gran contrato.