Arrasate: "Si el partido es de ida y vuelta no tenemos nada que hacer"

Arrasate analizó el partido que se disputará mañana, jueves, en Yeda, en el que las aspiraciones de su equipo pasan por "hacer un partido redondo, perfecto, con acierto en el área, defender bien y que no estén cómodos" para que "no tengan espacios para correr. Sólo así vamos a tener opciones (…) Es difícil ser proactivo y saber a quién te enfrentas. No perder nuestra esencia, pero saber también lo que tenemos enfrente", recomendó el técnico vizcaíno en la rueda de prensa previa al entrenamiento celebrado en la ciudad deportiva King Abdullah, anexa al estadio donde se disputará el partido.

Para el técnico del Mallorca, el Real Madrid es un rival "más potente que hace dos o tres meses" y cuenta con un Kylian Mbappé que "va a más y se está adaptando". "Cada vez se le ve más cómodo", apuntó del delantero francés. Mostró también su admiración por Vinícius Júnior, del que dijo que estaba "claro" que iba a tener una sanción de dos partidos tras su expulsión en Valencia: "En todo momento pensamos que iba a jugar. Es un grandísimo jugador, muy difícil de parar y necesitamos un trabajo defensivo de equipo para que no brille".

A su juicio, para el Real Madrid es "una obligación ganar" la Supercopa y para el Mallorca, "un reto" y condicionó el resultado del partido al nivel que tengan sus jugadores. "Si nos superan, nos superan, pero hay que poner en dificultades", remarcó. Del portugués Samú Costa, recuperado de su lesión, condicionó su participación ante el Real Madrid en que pueda completar hoy la sesión de entrenamiento con normalidad. Arrasate desveló que su equipo va a ensayar los penaltis ante el nuevo formato de la Supercopa, en la que no habrá prórroga en caso de empate. "Lo trabajaremos desde la naturalidad. Poco tiene que ver, pero puede venir bien para la confianza", declaró.