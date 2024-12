Arrasate: "Espero la mejor versión del Barça"

"Espero al mejor Barça, lo que no era normal es su inicio, ganando todo y con solvencia en una liga donde no es fácil ganar, seguramente tengan más urgencias. Más allá de eso, para sacar un buen resultado es necesario rozar la excelencia", afirmó el técnico en rueda de prensa. La defensa culé ha sido una de las novedades esta temporada: "Defienden de una manera muy particular, es difícil encontrar ese pase porque aprietan muy bien, si eres capaz tienes espacio a conquistar. Haríamos mal en pensar que vienen en un mal momento o son más vulnerables", señaló el técnico.

Sobre si influye más el bajón físico o la preparación de los rivales, Arrasate declaró: "Un poco todo, los rivales analizamos y vemos las opciones de castigar, la forma de jugar es exigente, requiere mucho esfuerzo físico y que haya faltado algún jugador influye". El entrenador bermellón también se refirió a Lamine Yamal como una de las figuras del Barça: "Llama la atención el impacto de un jugador de 17 años, cuando no está no ganan, no quiere decir que sea mérito suyo pero se mide el impacto, hay que ponerlo en valor", explicó.

Una de las principales dudas en el once bermellón es si saldrá con uno o dos delanteros: "Hay diferentes maneras para atacarles, tenemos tres delanteros muy diferentes y podrían participar todos. Cuando estamos jugando necesitamos saber qué características tiene el compañero". La plantilla del Mallorca no le presta mucha atención a la situación clasificatoria: "Lo miramos poco, pero con inconformismo. Hay que tener esa mentalidad a la larga, no veo que estén despistados y tenemos 24 puntos pero todas las victorias han sido por la mínima, sabemos lo que cuesta ganar". Arrasate aseguró que se enfrentan a un rival único en la competición por estilo de juego: "No, no hemos tenido partidos iguales. Tal vez el del Madrid por posesión, eso te exige sin balón, a nivel ofensivo debes tener las ideas más claras y no hemos jugado ese tipo de partido".