Araújo sufre una lesión en el bíceps femoral y es baja ante el Cádiz

No han sido los días más fáciles en can Barça, tras un inicio dubitativo en La Liga donde el conjunto de Xavi no pudo pasar del empate a cero ante el Getafe de Bordalás, esta mañana se ha conocido que uno de los líderes en la zaga del Barcelona, como lo es Ronald Araújo, se ha lesionado.

No jugará el primer partido como local del Barcelona

Lo que es seguro es que el central uruguayo no jugará el próximo domingo ante el Cádiz, en el que será el estreno liguero de los azulgranas en el Estadio Olímpico Lluís Companys.

La baja de Araújo se une a la de otro componente del eje de la zaga, Íñigo Martínez, que se recupera de una fascitis plantar y que este jueves ya ha hecho parte del trabajo con el grupo.

Un Barcelona plagado de bajas en este segundo encuentro liguero

En el partido del pasado domingo entre el Getafe y el Barcelona se palpó una gran tensión tanto en el terreno de juego como en los banquillos. El conjunto blaugrana finalizó los noventa minutos con dos hombres expulsados. El primero sería el atacante brasileño, Raphinha, tras cometer una agresión en el minuto 42, mientras que, ya entrados en la segunda parte, el técnico del Barcelona, Xavi Hernández, recibiría la cartulina roja por protestar al cuarto árbitro.

"Para mí se inventa la mano. La mano es inventada. Es así. Y además en la reunión lo dijeron. Uno de los puntos era que entendían a los entrenadores y a mí no me han entendido. La segunda que para pitar manos tenían que ser claras y esta no lo era. Ya en la reunión me dio mala espina. El VAR es una herramienta fantástica y no se usa bien. Es una pena", declaró Xavi en la rueda de prensa post partido.

El Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol (RFEF) ha acordado imponer una sanción de dos partidos de suspensión al entrenador blaugrana, así como a Raphinha.

La plantilla azulgrana se ha entrenado este jueves en la Ciudad Deportiva Joan Gamper y volverá hacerlo mañana a las 9:30 horas. Tras la sesión, el técnico del Barcelona, Xavi Hernández, comparecerá en rueda de prensa.