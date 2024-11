Aplazados el Espanyol-Valencia y el Tenerife-Levante

LaLiga solicitó el martes, a petición de los clubes, el aplazamiento de ambos, previstos para el sábado 9 en el campo del Espanyol y para el domingo 10 en el del Tenerife, y acompañó su solicitud con sendos escritos de los dos clubes de la Comunidad Valenciana, la afectada principalmente por el temporal desde la semana pasada.

La resolución del juez indica que "persisten al día de hoy las gravísimas consecuencias derivadas de la catástrofe producida en diversas zonas del este y sur peninsular, especialmente en la Comunidad Valenciana, considerando muy especialmente el general estado emocional de la sociedad por las muy lamentables víctimas mortales sufridas así como la pérdida general de bienes, infraestructuras, viviendas, etc. La situación por la que está atravesando la Comunidad valenciana y la ciudad de Valencia en particular, resulta un supuesto prototípico de lo que debe considerarse un supuesto constitutivo de 'fuerza mayor'. Por ello, este Juez único de Competiciones Profesionales, al igual que la RFEF, no es ajeno a la situación de extrema necesidad, urgencia, angustia y desasosiego que se sufre en la región por lo que procede estimar las solicitudes de suspensión y/o aplazamiento efectuadas", añade.

La nueva fecha para ambos partidos se determinará una vez escuchado el parecer de los interesados y de LaLiga. La semana pasada ya se aplazaron los encuentros Villarreal-Rayo Vallecano y Valencia-Real Madrid, de la jornada 12 de LaLiga, y Almería-Córdoba, Castellón-Racing de Ferrol, Eldense-Huesca y Levante-Málaga, de la jornada 13 de Segunda.