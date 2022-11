Ancelotti: "Vinicius es el que más faltas recibe"

"Está pasando que parece que Vinícius es un provocador cuando la realidad es que es el jugador que recibe más faltas, bofetadas y empujones", denunció Ancelotti este miércoles en rueda de prensa.

"Es la realidad, todo lo contrario que un provocador. Hay una palabra que aquí no es tan común, 'fair play', que es lo más importante del fútbol. Significa jugar correcto", añadió. “Tiene que mejorar", admitió. "Uno entra al campo a jugar al fútbol no a provocar, también con las palabras no solo con las piernas, pero el jugador tiene que mejorar en este aspecto".

"Es muy joven y seguro que va a mejorar. Pero le gusta el fútbol, lo ama, intenta jugarlo lo mejor posible pero tiene que aprender que la provocación en el mundo no es habitual, no es correcto, uno no puede enseñar a evitar las provocaciones. No le puedo enseñar a Vinícius cómo no entrar en esto", sentenció.

Benzema, baja para medirse al Cádiz

Karim Benzema no jugará el último partido del Real Madrid antes del parón por el Mundial, tercero en LaLiga consecutivo y sexta jornada en catorce de la temporada, que ha provocado la sospecha de que se haya reservado para la gran cita de Catar, a lo que respondió Carlo Ancelotti calificándolo de "tontería"

"Creo que el primero que está decepcionado de esta situación es Karim que va a llegar a jugar un Mundial sin los minutos que necesitaba para tener una buena condición", opinó en rueda de prensa.

"Los que dicen que se ha borrado no me lo creo, es una tontería. Ha tenido un problema, no ha sido grave, no ha parado, ha entrenado de forma individual y las sensaciones no son buenas. El primer perjudicado es Karim que acude a un Mundial como Balón de Oro con pocos minutos en las piernas", añadió.