Ancelotti no utiliza las lesiones como excusa

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, aseguró este martes que "hablar de los lesionados es faltar al respeto a los que van a jugar", defendiendo que que su plantilla es "muy buena", ya que mantiene el "nivel" pese a "todos los problemas", al mismo tiempo que elogió el "caso especial" de Diego Pablo Simeone en el banquillo del Atlético de Madrid, después de "tantos años en un club", porque "la vida de un técnico es mucho más corta".

Ocho bajas ante el Nápoles

"Hablar mucho de los problemas y lesionados me parece faltar el respeto a los que van a jugar, que lo están haciendo muy bien. Es importante pensar en lo que tenemos, están aportando como nunca se esperaba. Si somos capaces de estar a este nivel con todos los problemas, demuestra que esta plantilla es muy buena", valoró el italiano en la previa del Real Madrid-Nápoles de Liga de Campeones de este miércoles.

La relación de lesionados en el Real Madrid llegó a ser de hasta nueve jugadores, en un gran contratiempo para Ancelotti para elaborar los onces titulares. Las recuperaciones de Jude Bellingham y Dani Ceballos aligeraron en cierta manera la enfermería, a la que entraría, al menos para el duelo continental, el croata Luka Modric por una sobrecarga muscular.

Una situación excepcional que favorece la entrada en las rotaciones de jugadores del filial blanco. "Ahora tenemos que aprovechar la calidad de la cantera", aseguró el italiano, quien insistió en que tiene "mucha confianza" en la cantera madridista. "El trabajo que está haciendo Raúl (González) es fantástico, llegan listos para jugar con nosotros", defendió.

Suplentes y canteranos

"Obviamente tengo que dar prioridad a los que han jugado menos (del primer equipo), como Lucas Vázquez, Brahim Díaz o Fran García. Pero estoy tranquilo, porque los que están en la cantera están listos para jugar con nosotros", reiteró.

Otro de los que parece que está en la recta final de su recuperación es el meta Kepa Arrizabalaga, lo que parece que relegará al banquillo al ucraniano Andriy Lunin, aunque "ha jugado muy bien" ante la ausencia del vasco. "Lunin no va a pensar que es su último partido, porque el día que vuelva Kepa competirá el puesto con Lunin. Se lo ha ganado. La competencia es buena, tenemos dos porteros de gran nivel que pueden aportar", explicó.

El que no se perderá el importante duelo en el Santiago Bernabéu es el inglés Jude Bellingham, ya recuperado de sus problemas en el hombro, para continuar con su gran temporada. "Es muy inteligente, profesional, serio y maduro. Por eso se ha adaptado bien, pero lo más importante es que es un fantástico jugador, y estos jugadores se pueden adaptar con facilidad a cualquier fútbol", alabó Ancelotti.

Llega un rival motivado

"El partido de mañana nos permite acabar la fase de grupos (primeros), lo hemos hecho muy bien. Queremos jugar el mejor partido posible, es lo más importante. Llegar al nivel de una leyenda como Miguel Muñoz me pone contento, a seguir", comentó sobre el duelo ante los italianos, en el que puede igualar las 41 victorias de Miguel Muñoz como entrenador del Real Madrid con más triunfos en Copa de Europa.

El rival este miércoles será el Nápoles italiano, ahora dirigido Walter Mazzarri, técnico que "conoce bien el fútbol italiano" y "gran amigo" de Ancelotti. "El cambio de entrenador siempre añade motivación a los jugadores, es lo que pasó ante el Atalanta, lo demostraron. Puede aportar experiencia y conocimiento del juego", elogió.

"El partido de ida fue equilibrado, con distintas fases. El partido de mañana no será muy diferente en este sentido. La contra del Nápoles es muy peligrosa, es un aspecto que tenemos que tener en cuenta para evitar problemas", analizó el preparador italiano, que no ve como "revancha" el partido de este miércoles en el Santiago Bernabéu.

No habla de su futuro

Ante las insistentes preguntas de los medios sobre su renovación con el Real Madrid, Ancelotti no quiso avanzar nada, "como al principio de temporada". "No hablo de mi futuro", zanjó, antes de ironizar sobre las declaraciones de Dani Carvajal asegurando que es "el mejor entrenador" para el conjunto madridista. "Tiene razón, he pedido que lo renueven hasta 2030, y renovar juntos", bromeó entre risas.

Así, evitó comparar su situación con la del argentino Diego Pablo Simeone en el Atlético. "Lo de Simeone es un caso especial, pomo Ferguson y Wenger. La vida de un entrenador es mucho más corta, enhorabuena a Simeone por ser capaz de estar tantos años en un club", dijo, antes de confesar su "cariño" por el AC Milan y el Real Madrid.

"Tengo mucho cariño por todos los equipos en los que trabajé. NO quiero faltar el respeto a nadie haciendo una clasificación... Pero tengo algo especial con Milan, fui jugador y entrenador allí, y Real Madrid, porque es el club más grande del mundo", afirmó.

Finalmente, Ancelotti recordó que las críticas son "normales" en el fútbol, por lo que no quiso dar consejos a Xavi Hernández para la situación actual del FC Barcelona. "Tiene la experiencia para manejar bien todo esto. Es más joven, pero conoce muy bien el ambiente y tiene todos los recursos para manejar bien esta situación", concluyó.