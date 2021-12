Ancelotti: "Solo con la posesión no ganas"

Partido ante el Athletic: "Es un partido muy difícil, que vamos a jugar en un ambiente que me gusta mucho. Tenemos bajas pero puede ser una oportunidad para nosotros , para demostrar la calidad de la plantilla. El Athletic es un equipo mucho más vertical, más agresivo. Va a ser un partido diferente al del Cádiz".

Rivales más defensivos: "Creo que es una cuestión de efectividad. Uno de mis primeros entrenadores decía que cuando tienes el balón no encajas goles y tienes más posibilidad de ganar. Pero solo con la posesión no ganas. La posesión determina el ritmo de partido que quieres hacer. Si tienes mucha posesión horizontal, puedes encajar contras. A mis jugadores les pido una posesión vertical. Tenemos que buscar más efectividad, más habilidad. No estoy preocupado, hemos tirado mucho a gol contra el Cádiz, pero puede pasar".

El momento de Hazard: "Tengo que ver como está, ha jugado 90 minutos y hay que evaluar como está. Ayer estaba bien, ha hecho trabajo de recuperación. Hoy se entrena y después evaluaremos. Está claro que Hazard no es un extremo que juega por fuera como Vinicius, es un extremo que le gusta la banda izquierda o jugar por detrás del delantero. Tenemos que tenerlo en cuenta, porque lo que quiero es que cuando juegue esté cómodo".

Bajas en el centro del campo: "Es verdad que hay bajas en el medio, sin Casemiro, ni Modric. Pero es una oportunidad para Camavinga, para Valverde. ¿Cambiar el sistema? No sé, este sistema nos ha dado mucho, cambiarlo no estoy seguro. Es verdad que no tenemos un extremo derecho, sería el único motivo para cambiarlo".

El positivo de Modric: "Creo que necesitamos más claridad. Es verdad que Modric no puede entrenar porque no está bien, aunque sea negativo o positivo da igual. Tiene fiebre, síntomas, está cansado. Tenemos que esperar que se encuentre mejor. Que sea negativo y después tenemos siete días de vacaciones. Ojalá cuando volvamos estén todos bien".

Sólo dos penaltis a favor en 2021: "Me parece raro, pero esto es lo que ha pasado en 2021. Ojalá en 2022 podamos tener más suerte".

El Sevilla - Barcelona: “Lo que quiero es que sea un buen partido, son dos equipos con distintas dinámicas. El Barça parece que está mejor, pero el Sevilla tiene una buena racha. Voy a entretenerme en la tele".

El regreso de Ceballos: "Está muy bien, ha estado fuera mucho tiempo. Y ahora ha empezado a trabajar y ha tenido una pequeña sobrecarga. No creo que vaya a estar en la convocatoria para mañana porque lleva mucho tiempo fuera, pero ha mostrado calidad y ganas de volver. Para mañana no voy a arriesgar a nadie porque hay tiempo".

El caso de Isco: "Es un tema complicado, a nivel personal, a nivel técnico... Isco no ha tenido la oportunidad de mostrar lo que tiene dentro, su calidad, porque el equipo sin él ha tenido una buena racha. Se han quedado otros también afectados como Nacho, Valverde, Camavinga o Marcelo. Esta buena racha del equipo les ha afectado en el sentido que no han tenido minutos para demostrar su calidad. Pero a nivel profesional se ha comportado muy bien, no hemos tenido ningún enfrentamiento, no me enfadé con él".