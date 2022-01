Ancelotti: "Nos tomamos la Copa muy en serio"

El partido de Copa: "Es un partido distinto porque es una eliminatoria directa. No es un partido trampa pero es distinto, te juegas la competición y el objetivo es ganar la Copa. Necesitamos muchas cosas, no solo calidad. Hay algunas bajas como las de Benzema, Modric o Mendy que acabaron con molestias en Getafe. Courtois es el único que no va a jugar porque quiero dar minutos a Lunin. Tengo confianza en este equipo. Nos lo tomamos en serio porque no hay otra manera. Voy a poner el mejor equipo posible. No es un partido para dar minutos a los que juegan menos".

¿Fichar a Mbappé en enero?: "Hablar de jugadores que no están aquí no me parece justo. Tengo muy buena relación con Branchini es un amigo y prefiero no hablar de esto".

La próxima temporada: "Estamos en un club que siempre planifica. La próxima temporada ya está planificada. Sería poco profesional para un club como éste no pensar en la próxima temporada".

Posibles salidas en el mercado invernal: "No tenemos esta idea de dejar salir jugadores. Nadie lo ha pedido. Creo que la gestión de la plantilla es bastante buena, no tengo problemas con ninguno. Todos se están entrenando bien".

El estado de Bale: "No se encuentra bien pero no está lesionado, está haciendo trabajo individual. Creo que va a jugar contra el Valencia y sino, nos lo llevaremos a la Supercopa. Tiene compromiso porque tiene seis meses de contrato y quiere respetarlo. Tenemos que conseguir que esté bien. Si no está cómodo en el trabajo colectivo, porque tiene miedo de tener un problema, pues tenemos que evaluarlo y que haga trabajo individual".

Opciones para Ceballos: "Puede tener una oportunidad. Me gusta como jugador, me gusta su personalidad, su carácter en el césped. Lo está haciendo bien y en la segunda parte de la temporada va a ser un jugador importante para nosotros porque tiene calidad para estar aquí".