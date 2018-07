Ancelotti: "Ganar la Décima me garantizó un año más en el Real Madrid"

El técnico italiano asegura que cuando firmó su contrato con el Real Madrid sabía que si no ganaba tendría que irse. "Al firmar por el Real Madrid sabía que si no ganaba tendría que irme. Podía durar un mes, un año, tres o cinco años. El Real Madrid es así", explicó Ancelotti.

El italiano Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid entre 2013 y 2015, ha afirmado que cuando firmó su contrato con el club español sabía que si no ganaba tendría que irse.

"Al firmar por el Real Madrid sabía que si no ganaba tendría que irme. Podía durar un mes, un año, tres o cinco años. El Real Madrid es así", explicó en una entrevista publicada por 'Il Corriere della Sera'.

Al ser preguntado sobre las razones de su despido, respondió que fue porque el equipo no ganó la Liga nacional y la de Campeones.

"La Décima (copa de la Liga de Campeones 2013/2014) me garantizó el puesto para el año siguiente", explicó Ancelotti.

En cuando a su relación con el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, dijo que con él "siempre ha habido una relación de respeto, como con todos los presidentes".

Ancelotti no desveló con qué club volverá a entrenar, aunque sí descartó a la selección italiana, actualmente a cargo de Antonio Conte.

"Después de dos años de Real Madrid estaba sin energías (...). Es muy fatigoso", comentó el técnico al ser preguntado sobre por qué no aceptó la oferta del vicepresidente del Milan, Adriano Galliani, de entrenar al club "rossonero", en el que ya estuvo entre 2001 y 2009.

"Cuando supe que no me quedaría en Madrid, Galliani vino a sondear el terreno. Se presentó con todo su afecto hacia mí, pero yo le dije enseguida: 'no, gracias'", explicó Ancelotti.

También opinó sobre Álvaro Morata, el delantero del Juventus que cuando él era entrenador el club madrileño dejó marchar: "El chico había demostrado cualidades también en el Real Madrid. Solo que con (Gareth) Bale, (Karim) Benzema y (Cristiano) Ronaldo necesitaba jugar más", afirmó.

Sobre una hipotética vuelta de Morata a Madrid, declaró: "En mi opinión se queda en Turín".