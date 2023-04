Ancelotti: "Estaremos aquí la próxima temporada"

"Yo creo que sí quiere que siga. El presidente siempre ha sido muy cariñoso conmigo y sigue siéndolo. Tenemos que mirar adelante. El club está muy tranquilo y estaremos aquí la próxima temporada, respetando el contrato", dijo Ancelotti. "Estoy muy a gusto aquí. Recibo un cariño extraordinario y me encuentro muy a gusto", añadió el italiano.

"Me siento orgulloso de todo. Hasta el momento ha sido una vuelta exitosa y me da mucho orgullo. Lo que me deja más contento es volver cada día a trabajar a Valdebebas", comentó el técnico del Real Madrid sobre su paso por el conjunto blanco.

Una etapa no exenta de críticas, que el italiano lleva con buena cara: "Escucho la crítica, tenemos que vivir en un modo en el que tienes que escuchar lo que piensa la gente, la afición, tu club, tus jugadores... Hay críticas que puedes entender y otras que no. La que puedes entender te ayuda a mejorar tu conocimiento y tu trabajo. Hay críticas negativas que pueden ayudar por tu trabajo", valoró Ancelotti.

Vinicius y Kroos, bajas en Cádiz

El técnico italiano también confirmó que habrá rotaciones en el partido de Liga de mañana ante el Cádiz: "Vinicius tiene una sobrecarga, igual que Kroos. Era un riesgo muy grande ponerlos mañana, tenemos que recuperarlos bien. Para el Chelsea van a estar los dos".

Y es que la Liga de Campeones es el gran objetivo blanco, con un Ancelotti que no cree que los equipos Premier, como el City, sean tan favoritos: "Es más competido de lo que parece. Los ingleses creen que tienen la Liga más fuerte, pero cuando van a Europa compiten contra equipos con menos dinero pero que siguen competiendo, como el fútbol italiano o el español".