El Real Madrid no falla a 'su Champions' y se acerca a las semifinales

Lo que sale bien no se toca. Ancelotti ha seguido ese lema al apostar por el mismo once que arrasó en el Camp Nou la semana pasada. El Chelsea, ya un clásico rival del Real Madrid en Champions, con Joao Felix en la punta. Los blancos han salido dominantes pero precisamente ha sido el ex atlético (cedido en el Chelsea) el que ha enmudecido por unos segundos al Bernabéu con una contra que finalmente ha rechazo Courtois.

Poco a poco el Real Madrid se ha ido metiendo en el encuentro con una asfixiante presión que ha dificultado la salida de balón del Chelsea. En este capítulo ha sobresalido Militao. El brasileño sigue opositando a mejor central del mundo y en su repertorio, ha exhibido anticipaciones de todos los tipos.

El tráfico del juego se centraba en el centro del campo. Solo la máxima precisión permitía crear jugadas de peligro. Y si precisión se buscaba, Carvajal la ha puesto con un pase picado de cirujano. El balón ha sobrepasado la defensa blue y Vini con un escorzo se la ha cruzado a Kepa. El español ha rozado para desviarla pero ahí estaba Karim Benzemá para remachar la jugada.

El gol ha soltado más al Real Madrid que de no ser por la falta de finura en los últimos metros ha podido ampliar la ventaja en el marcador ante un Chelsea con muchas dudas especialmente en la salida de balón. El primer tiempo ha dejado un condicionante con las tarjetas a Fofana y Camavinga.

Vini, probablemente el mejor de la primera parte, ha comenzado el segundo acto con la misma dinámica. Un suplicio para sus marcadores. Reece James que precisamente no es lento, doblegaba ante los cambios de ritmo del brasileño. El balón lo mandaba a la frontal y terminaba con un disparo con rosca de Modric que ha rozado la escuadra. Lampard se encontraba con otro contratiempo con la lesión de Koulibaly, suplido por Cucurella.

Y no iba a ser el último. En el 59' Rodrygo enfilaba la portería de Kepa. Derribo de Chilwell y roja directa para el jugador del Chelsea. No hay duda, era ocasión manifiesta y era el último hombre. Comenzaba otro partido. Uno de resistencia para el Chelsea y uno propicio para que el Real Madrid castigara. En el 64' se terminaba el partido de Joao Félix, un encuentro que no animará a los blues a pagar su traspaso.

No aprovechaba el Real Madrid la superioridad. Por eso Ancelotti ha movido el árbol con la entrada de Asensio por Rodrygo y la de Rudiger por Camavinga, que estaba amonestado. Y no ha tardado en hacer efecto. Prácticamente en el primer balón que ha tocado, Asensio se ha coronado. Zurdazo desde la frontal, raso y potente. Se cuela entre varia piernas y bate a Kepa que llega a tocarla.

El resto del encuentro se ha basado en resistencia londinense y un Real Madrid que consciente de lo bueno del resultado ha aflojado ligeramente el pie. El tercero ha podido caer en el descuento, tras un centro de Alaba ha rechazado Kepa y Benzemá sin portero no ha podido cabecear dentro en una posición muy forzada. Y pudo ser mucho peor. Rudiger providencial ha taponado un disparo de Mount para recortar ventaja. La vuelta este próximo martes en Stamford Bridge.