El amigo de Benzema niega que intentase chantajear a Valbuena

"Si pensara en chantajear a Valbuena, no habría hablado a Karim (Benzema). Eso sería morder la mano que te da de comer", indicó Karim Zenati en referencia a Karim Benzema, al que conoce desde los cuatro años y que le tiene contratado en su compañía por 3.300 euros al mes.

En su comparecencia ante la jueza Nathalie Boutard del pasado 5 de noviembre, según 'Le Monde', que publica parte de esas declaraciones, señaló que intervino en el caso con la intención de "arreglar la situación".

"Benzema me ayudó a salir de donde estaba"

Asimismo, insistió que nunca le haría eso ni a Valbuena ni a Benzema: "Él me ayudó a salir de donde estaba. De pequeño hice tonterías. Él me ha permitido salir de mi miseria", añadió Zenati, que actualmente se encuentra encarcelado.

El atacante del Real Madrid afirmó ayer en su primera entrevista televisada que confiaba en que la situación acabara bien y en que tanto él como Valbuena puedan volver a la selección francesa "para ganar la Eurocopa". El madridista, imputado, apareció en la entrevista afligido pero sereno, y denunció el "ensañamiento" que, a su juicio, está sufriendo.

"Se me acusa, se me arrastra por el barro como si yo fuera un criminal... Son cosas horribles", lamentó Benzema al ser preguntado por las declaraciones del primer ministro, Manuel Valls, quien dijo que si un deportista "no es ejemplar", no debería jugar con la selección.