Almeida pide a Vinícius que rectifique sus palabras sobre el Mundial de 2030

El alcalde de Madrid lo ha dicho a preguntas de los periodistas después de que medios españoles e internautas de redes sociales se hayan hecho eco este martes de unas declaraciones que la estrella brasileña hizo en una entrevista publicada por la CNN el pasado 28 de agosto. “Hasta el 2030 tenemos un margen muy grande para la evolución. Espero que España pueda evolucionar y entender lo serio que es insultar a una persona por el color de su piel (…). Si las cosas no evolucionan hasta 2030, creo que (el Mundial) necesita cambiar su ubicación porque el jugador no se siente cómodo y seguro de jugar en un país donde pueda sufrir racismo”, dijo Vinícius.

“Espero que rectifique inmediatamente esas declaraciones. Somos conscientes todos de que, efectivamente, hay episodios racistas todavía en la sociedad y que tenemos que trabajar muy duro para eliminar esos episodios racistas, pero es profundamente injusto con España, y particularmente con Madrid, decir que somos una sociedad racista”, ha valorado, por su parte, Almeida.

El primer edil de la capital ha expuesto que Vinícius “es un extraordinario jugador de fútbol”, pero ello “no quiere decir que uno no pueda meter la pata, y en este caso ha metido la pata. Vinícius -ha continuado Almeida - tiene a la inmensa mayoría de la sociedad española a su lado para combatir el racismo. Lo que no podemos es estar a su lado cuando nos llama prácticamente a todo el conjunto de la sociedad española, y particularmente de la sociedad madrileña, racistas, porque no lo puedo aceptar”.

Cree Almeida que Vinícius “debería poner en valor que vive en una de las ciudades más abiertas, más acogedoras y más diversas que hay en el mundo”, y ha considerado que el hecho de que el jugador brasileño haya tenido que soportar “determinados episodios lamentables no justifica que tache prácticamente a toda la sociedad española de racista ni que diga que el Mundial de 2030 aquí no se tiene que celebrar”.