Alexia Putellas: "No quitamos a nadie, pedimos tolerancia cero con los que han aplaudido, incitado o escondido un abuso"

Alexia Putellas ha tomado la palabra en la rueda de prensa de previa al partido de Nations League ante Suecia. La futbolista ha explicado la postura que mantienen las jugadoras: "No ponemos ni quitamos nada. Solo denunciamos y pedimos que la Federación de todos los españoles haya una tolerancia cero ante personas que hayan escondido, incitado o aplaudido un abuso. Nosotras no tenemos competencia de echar a nadie. Solo comunicar las cosas que nos ayudan a mejorar como futbolistas. Lo que vivió Jenni no se puede tolerar y pedimos que en la Federación de todos estas cosas no se den. Si te pones de lado ya te estás posicionando. La RFEF nos escuchó y ya se está investigando".

"Estaba habiendo durante muchas décadas una discriminación sistemática con el femenino. Tuvimos que pelear muchísimo para ser escuchadas. Eso conlleva un desgaste. Un desgaste que no queremos tener porque nos preocupa lo de dentro del campo, que la gente disfrute y se emocione. En la final, que hace un mes, sucedieron unos hechos inadmisibles, con la gota que colmó el vaso con lo que pasó después en la asamblea", añade.

Explica cómo vivieron la convocatoria de Montse Tomé: "Hay una reunión a la que acudimos enfadadas, porque después del comunicado nos convocan, fuimos para no ser sancionadas. FIFA dio la razón de que la convocatoria estaba mal por los plazos. La reunión del otro día va a ser un antes y un después. Confío en que los acuerdos harán que nuestro deporte, y creo que el deporte femenino, en consecuencia la sociedad, será mucho mejor". Y no han vivido los días más fáciles: "Sucede la convocatoria, después una reunión hasta las tantas. Hemos dormido cuatro horas en toda la semana".

Irene Paredes señala que se han quedado en la convocatoria por dos motivos: "Tomamos la decisión de quedarnos no porque estemos precisamente a gusto, lo hacemos porque creemos que es lo que tenemos que hacer para que esto salga adelante y por la sub23 que seguramente hubieran sido llamadas y era como pasarles la bomba".

"La reunión CSD, RFEF jugadoras fue constructiva. Se tomaron decisiones para avanzar y les tomamos la palabra. Se están produciendo cambios y otros pueden tardar más pero queremos confiar", añade y se refiere a las compañeras que han manifestado otras opiniones: "Athenea y Sheila han opinado libremente y están en su derecho estemos de acuerdo y no. Mapi y Patri llevan un año sin venir y no eran las formas"

Montse Tomé no siente que las jugadoras no le quieran

La seleccionadora nacional femenina, Montse Tomé, ha asegurado en rueda de prensa que "no" siente que las jugadoras del combinado nacional no quiera al nuevo cuerpo técnico encabezado por ella, insistiendo en que la crisis en la selección "es algo que se escapa de lo profesional y lo deportivo" y en que "siempre" quiso "proteger y ayudar" a las futbolistas, porque "lo han pasado mal".

"Es cierto que todo lo que hemos vivido y llevamos viviendo es grave, es algo que se escapa de lo profesional y lo deportivo. En esa valoración, todos sabemos lo que ocurrió el día de la final. Deberíamos estar celebrando un triunfo increíble, y lo que pasó fue muy desagradable. Eso lo catalogo fuera de lo deportivo", ha arrancado la entrenadora en la rueda de prensa previa al duelo de este viernes ante Suecia en la Liga de Naciones.

Tomé reconoce que ha visto "sufrir" a Jenni Hermoso tras el beso de Luis Rubiales en la entrega de medallas de la final, aunque apunta que todo "se fue mezclando" en los días posteriores. "Mi intención siempre fue ayudar, soy entrenadora, pero me siento jugadora y, sobre todo, persona", agrega.

"Lo que ha salido de que si las jugadoras no los quieren, yo no lo siento así, no lo he oído de ellas. Es algo que debemos cuidar, contrastar un poco la información, que eso sea cierto. Todos nos podemos equivocar, pero todos debemos ser profesionales", ha manifestado Tomé sobre la relación con las jugadoras después de la convocatoria y la reunión en Oliva entre futbolistas, Consejo Superior de Deportes (CSD) y la RFEF.