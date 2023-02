Alexia Putellas y Messi se alzan con su segundo trofeo 'The Best'

No ha habido sorpresas. Leo Messi se ha impuesto en los Premios The Best por delante de Karim Benzemá (3º) y de Kylian Mbappé (2º). La conquista del Mundial ha sido decisiva en todas las categorías. "Es un placer volver a estar acá, con Benzemá, con Kylian que ha tenido un año grandísimo. Quiero agradecer enormemente a mis compañeros. Hoy estamos Scaloni, el Dibu y yo en representación de todos ellos".

Pese a su lesión y perderse la Eurocopa, Alexia Putellas se ha impuesto en el The Best por segundo año consecutivo por delante de Beth Mead (Inglaterra / Arsenal WFC) y Alex Morgan (EEUU / Orlando Pride / San Diego Wave). "Primero quiero dar la enhorabuena a Alex y a Beth, vosotras también lo merecéis. Gracias a toda la gente que han estado todos los días, no sólo ahora, durante toda mi vida, que gracias a ellos soy lo que soy ahora mismo, un pedacito de todas esas personas que me he ido cruzando por el camino", ha asegurado la española al subir al recoger el premio.

El argentino Lionel Scaloni, campeón del mundo con su país, fue elegido este lunes mejor entrenador del año 2022 en los premios de The Best de la FIFA, por delante del italiano del Real Madrid Carlo Ancelotti y del español del Manchester City Pep Guardiola. Scaloni, de 44 años, culminó en Catar el gran trabajo que veía haciendo con la Albiceleste, con la que solo ha perdido uno de los últimos 43 partidos que ha dirigido.

El guardameta argentino Emiliano "Dibu" Martínez, campeón del mundo con su selección, fue elegido este lunes mejor portero del año en los premios The Best de la FIFA, por delante del belga del Real Madrid Thibaut Courtois y del marroquí del Sevilla Yassine Bono.

El Premio The Best a la mejor entrenadora de 2022, ha recaído en Sarina Wiegman (Países Bajos / selección nacional de Inglaterra) por delante de Sonia Bompastor (Francia / Olympique Lyonnais), Pia Sundhage (Suecia / selección nacional de Brasil). La mejor portera ha sido Mary Earps (Inglaterra / Manchester United WFC) que en la última Eurocopa dio buena muestra ante España de su calidad.

Mejor once FIFPRO FEMENINO: Endler; Lucy Bronze, Mapi León, Leah Williamson, Wendie Renard; Alexia Putellas; Keira Walsh, Lena Oberdorf; Alex Morgan, Sam Kerr y Beth Mead.

Mejor once FIFPRO MASCULINO: Courtois; Achraf, Cancelo, Van Dijk; De Bruyne, Modric, Casemiro; Messi, Mbappé, Benzema y Haaland.