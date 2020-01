Alberto Moreno pasea a su bebé en Liverpool con un patinete eléctrico

PODRÍA SUPONERLE UNA MULTA DE CASI 600 EUROS

Alberto Moreno, lateral izquierdo del Liverpool, ha subido a Instagram una fotografía en la que se le puede ver paseando a su bebé en una publicación que ha acompañado de un mensaje: "Paseando con mi pequeño amor". Una imagen de lo más normal, si no fuera porque el jugador español llevaba un patinete eléctrico en sus pies. Aunque, probablemente, lo que no el ex jugador del Sevilla no sepa es que Reino Unido tiene prohibido el uso de los 'hoverboard' por las aceras... así que esta curiosa forma del jugador de pasear a su hija podría suponerle una multa de hasta 500 libras (592,70 euros), según informa el medio británico Daily Mail.