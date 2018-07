La UEFA no incluye a Iniesta en el once ideal de la jornada

Tampoco está Luka Modric

La UEFA ha hecho público el mejor once de la primera jornada de la Eurocopa en el cual no está incluido Andrés Iniesta. El manchego que tantos elogios se llevó y que recibió el premio al mejor jugador del partido no está presente entre los once mejores jugadores. La otra gran ausencia es la de Luka Modric. El croata marcó el gol de la victoria ante Turquía y fue nombrado el mejor del encuentro. No obstante, la selección española ha incluido a tres jugadores en el once: Gerard Piqué, Jordi Alba y Juanfran Torres.