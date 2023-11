El Comité Olímpico Español cancela un homenaje a los deportistas de Barcelona 92 al olvidarse del abanderado, el rey Felipe VI

"Estimado/a deportista

El próximo día 8 de noviembre, a las 12 de la mañana, en el Comité Olímpico Español y presidido por D. Alejandro Blanco, tendrá lugar un acto de homenaje a los deportistas que participaron en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92 Sería para nosotros una gran satisfacción poder contar con tu presencia y para ello en los próximos días personal del COE te llamará por teléfono con el fin de darte toda la información necesaria y poder confirmar tu asistencia".

Este es el mensaje textual del correo electrónico que el Director de Deportes del Comité Olímpico Español (COE), Ricardo Leiva, remitió el pasado 5 de octubre para invitar a la delegación de 431 deportistas que representaron a España en los Juegos Olímpicos de Barcelona’92 a un homenaje que, según ha sabido Onda Cero, ha tenido que ser aplazado, ‘sine die’, tras olvidar comunicárselo oficialmente a la Casa Real.

Como todo el mundo recordará, el abanderado español en aquella inolvidable cita fue el entonces Príncipe Felipe y actual Rey Felipe VI, quien formó parte del equipo de vela, nuestro deporte más laureado.

Invitaciones reales

Como bien saben en el COE, la forma de hacer llegar la invitación a Sus Majestades es a través del envío de la misma en un sobre lacrado al jefe de la Casa Real, Jaime Alfonsín Alfonso, con otro sobre en su interior, también lacrado, destinado al propio Rey Felipe VI.

Tras el "Olvido Real", el pasado 2 de noviembre, a menos de una semana del acto, los deportistas recibieron otro email para comunicarles la cancelación del mismo, en un mensaje que incluía una carta firmada por el presidente del COE Alejandro Blanco con el siguiente texto literal:

"Estimado/a deportista:

Como ya sabes, teníamos prevista la celebración del acto conmemorativo de la participación del equipo español en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92 para el 8 de noviembre a las 12.00 horas en la sede del COE

A este respecto, lamento mucho comunicarte que, debido a problemas imprevistos de organización y logística, nos vemos en la obligación de retrasar la celebración del evento a una fecha aún sin determinar. La nueva fecha te será comunicada con la suficiente antelación.

Siento mucho los inconvenientes que este retraso te pueda ocasionar. El departamento de Deportes del COE esta a vuestra disposición para resolver posibles dudas al respecto.

Confiando en que podamos vernos pronto y saludarte personalmente,

Abrazo,

Alejandro Blanco"

Los Reyes, en viaje de estado en Dinamarca

La evidencia de los hechos conocidos por Onda Cero se refleja en que el pasado 09 de octubre el Ministerio de Asuntos Exteriores hizo oficial el viaje de Estado de Sus Majestades los Reyes a Dinamarca del 6 al 8 de noviembre, coincidiendo con la fecha que el COE había puesto para el acto por lo que el Rey no podría haber asistido.

Las fechas eran conocidas en el entorno de la Casa Real desde finales del verano, ya que el viaje respondía a una invitación de la Reina Margarita de Dinamarca que fue pospuesta por una operación de espalda a la que fue sometida la monarca danesa el pasado 22 de febrero.

Tradición real

El homenaje a los deportistas de Barcelona 92 se enmarca en una bonita iniciativa que arrancó el propio Blanco en 2014 para homenajear a las delegaciones españolas de los Juegos Olímpicos, que en el COE denominaron modernos, y que ha tenido en varias ocasiones presencia de la Casa Real.

El primero de estos eventos se celebró el 21 de octubre de 2014, en un reconocimiento a los deportistas que representaron a España en los Juegos celebrados en Roma en 1960. El acto fue presidido por la Reina Doña Sofia que fue abanderada de Grecia como miembro del equipo de vela, el deporte que posteriormente ha elevado al olimpismo a la monarquía española.

Tras ir transcurriendo los homenajes de los diferentes Juegos Olímpicos de la era moderna, el 12 de mayo del pasado año volvió a haber presencia de la realeza española con la Infanta Cristina, abanderada en los Juegos de Seul 88.

La infanta Cristina, junto al presidente del COE, Alejando Blanco en el homenaje a los JJOO de Seul 88/ COE | COE

¿Otro olvido Albertville 92?

Como no puede ser de otra forma, el recuerdo a nuestros olímpicos durante estos eventos ha sido simultáneo, tanto para las delegaciones de verano como de invierno.

Sin embargo, puestos en contacto con varios deportistas que representaron a España en los inolvidables Juegos de Albertville 92, a ninguno de ellos le había llegado en esta ocasión la invitación como participantes de una cita que siempre estará en nuestro recuerdo por la conquista de la primera medalla de una mujer en unos juegos, la alcanzada por nuestra añorada Blanca Fernández Ochoa.

Blanca Fernández Ochoa besa la medalla de bronce olímpica en Albertville 92/ Europa Press | Europa Press

Los apellidos Fernández Ochoa siempre aparecerán escritos con letras de oro en los libros de nuestro deporte, desde el recuerdo del gran pionero Paquito, que se convirtió en héroe de la España de los 70 con su magistral oro en Sapporo 72, pasando por el resto de una maravillosa estirpe del pueblo de Cercedilla que también llevó a los Juegos junto a Paco y Blanca, a sus hermanos Lola, Luis y Juanma.

En 2019, año en el que nos dejó Blanca, el Comité Olímpico convocó tres meses después de la trágica noticia el homenaje a las delegaciones de los Juegos del 84, Los Ángeles y Sarajevo.

En nieve yugoslava hubo tres Fernández Ochoa, Blanca, Luis y Lola, pero el protocolo del COE también falló y se olvidaron de enviarles la invitación al homenaje. Alejandro Blanco llamó a un miembro de la familia el día anterior al acto para excusarse por el error y pedirles la asistencia. Finalmente, la familia estuvo representada por David Fresneda Fernández, el hijo de Blanca.

Estos retrasos con la comunicación de las invitaciones también se han producido con algún otro deportista ilustre.

Los homenajeados se pagan sus gastos

Dado el gran número de deportistas que han representado a España en las diferentes citas olímpicas la asistencia de un notable grupo que dé lustre a estas citas siempre ha estado garantizada. No obstante, el número de ausencias ha estado en ocasiones igualado con los presentes, ya que los homenajes han sido en fechas laborables y el Comité Olímpico Español no corre con los gastos del viaje, algo que han confirmado a este medio varios de los homenajeados que han tenido que desplazarse desde diferentes puntos de España o el extranjero o que les hubiera encantado acudir pero no lo han podido hacer por el coste o por no poder faltar a su trabajo.

Alta tensión en la sede olímpica de la calle Arequipa

Según fuentes conocedoras de los hechos, el "Olvido Real" ha generado momentos de alta tensión que han llevado a Alejandro Blanco a permanecer en los últimos tiempos alejado de la vida pública. El pasado lunes estaba invitado a la Gala de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), pero se excusó y no estuvo presente en un acto en el que se escenificó un paso hacia una mayor cordialidad del fútbol y del deporte español.

"El presidente siempre ha cuidado mucho las relaciones con la Casa Real, por eso está muy preocupado por haber cometido un error que sabe que sólo se le puede achacar a él", asegura una fuente conocedora de los hechos que añade que "un fallo así era impensable en el pasado, pero los últimos acontecimientos en torno al deporte español y su futuro en la presidencia del COE le tienen bastante preocupado y desconcertado".

Esos acontecimientos que han perturbado al que es máximo mandatario del Comité Olímpico Español desde 2005, van desde la escandalosa salida de la RFEF de Luis Rubiales, al que siempre ha calificado públicamente como su "hermano", pasando por la nueva orden ministerial que pretende instaurar el presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), Víctor Francos, para luchar contra el clientelismo y las corruptelas en las elecciones federativa o por la precaria situación del ADO, hasta llegar a la preocupación de su futuro como presidente del COE.

Según hemos conocido en Onda Cero, Blanco ha deslizado en círculos privados su intención de cerrar su etapa como máximo dirigente del deporte olímpico español tras París 2024, y no presentarse a la que sería su quinta reelección, pero después de los Juegos de Río también manifestó públicamente que sería su último mandato y luego se volvió a presentar. Actualmente, celebra su mayoría de edad al frente del COE, 18 años.

Esta perdurabilidad en el cargo contrasta con la limitación a 2 mandatos que la Carta Olímpica impone al presidente del Comité Olímpico Internacional (COI).