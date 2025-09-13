Todo lo que debes saber sobre los cortes de tráfico que habrá en Madrid por el final de La Vuelta Ciclista

La Vuelta a España 2025 encara este fin de semana sus dos últimas etapas en la Comunidad de Madrid. Un desenlace deportivo decisivo, con el duelo entre Jonas Vingegaard y Joao Almeida por el maillot rojo, que llega acompañado de un amplio dispositivo de seguridad y numerosos cortes de tráfico en la sierra y en la capital.

Las autoridades han preparado un despliegue con 1.500 agentes entre Policía y Guardia Civil, apoyados por helicópteros, motocicletas y vehículos todoterreno, para blindar tanto la carrera como a los ciudadanos ante el temor a protestas propalestinas, tras los incidentes que han marcado esta edición desde Figueres hasta Valladolid.

Etapa del sábado: subida a La Bola del Mundo

Este sábado 13 de septiembre se disputa la vigésima etapa, con 165,6 km entre Robledo de Chavela y La Bola del Mundo. El pelotón partirá a las 13:00 y se espera la llegada a meta en torno a las 17:30 horas.

El recorrido pasará por San Lorenzo de El Escorial, Guadarrama, Cercedilla, Becerril de la Sierra y Collado Mediano. Estos serán los principales cortes de tráfico:

Robledo de Chavela: cerrada la M-512 entre la gasolinera y el cruce de Cebreros; sin acceso a la carretera de Valdemaqueda. Cortadas también la avenida de Los Valles, Fuente del Tejar y Camino de la Ermita.

San Lorenzo de El Escorial: interrupciones breves en la calle Juan de Toledo y carretera de Guadarrama. Afectadas las urbanizaciones Felipe II y La Pizarra.

Guadarrama: corte desde la M-600 hasta la salida a la AP-6, incluyendo M-614, M-622, rotonda de Los Sanitarios y calle Alfonso Senra. También la M-622 hacia Los Molinos.

Navacerrada: cerrados los accesos al puerto y suspendido el servicio de autobuses.

Collado Mediano: cerrada la M-623 entre la entrada desde Guadarrama y el límite con Becerril de la Sierra.

La subida final a La Bola del Mundo, de 3,3 km, estará completamente vallada para evitar incidentes.

Etapa del domingo: circuito final en Madrid

El domingo 14, la última etapa unirá Alalpardo con el centro de Madrid, con 111,6 km y un circuito urbano de nueve vueltas hasta Cibeles. La salida será a las 16:44 y la llegada está prevista entre las 19:00 y las 20:00 horas.

En la capital, los ciclistas pasarán por hasta 35 barrios de 10 distritos:

Moncloa-Aravaca: Valdemarín y Aravaca

Latina: Campamento y Águilas

Carabanchel: Buenavista, Abrantes, Zofío, Pradolongo, Almendrales, Orcasur y San Fermín

Puente de Vallecas: Entrevías, Palomeras Bajas, Portazgo y Palomeras Sureste

Villa de Vallecas: Casco Histórico

Moratalaz: Pavones y Horcajo

Ciudad Lineal: Pueblo Nuevo, Quintana, Ventas y La Concepción

San Blas-Canillejas: Amposta, Hellín, Simancas y El Salvador

Salamanca: Fuente del Berro, Guindalera, Goya y Recoletos

Centro: Palacio, Embajadores, Justicia y Sol

El circuito final recorrerá el Paseo del Prado, Recoletos hasta Colón, bajará por Alcalá hacia Callao y Gran Vía, para regresar a Cibeles, donde se ubicará la meta. Las autoridades han recomendado evitar desplazamientos en coche por la sierra el sábado y por el centro de Madrid el domingo por la tarde.

Usar transporte público, que reforzará servicios durante el fin de semana y consultar en tiempo real los cortes y desvíos a través de la web del Ayuntamiento de Madrid y de la DGT.