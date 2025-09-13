LA VUELTA

Todo lo que debes saber sobre los cortes de tráfico que habrá en Madrid por el final de La Vuelta Ciclista

La Vuelta afronta sus dos últimas etapas en la capital. El sábado con la ascensión a la Bola del Mundo y el domingo con la clásica ruta por el centro de Madrid.

La Vuelta a España 2025 encara este fin de semana sus dos últimas etapas en la Comunidad de Madrid. Un desenlace deportivo decisivo, con el duelo entre Jonas Vingegaard y Joao Almeida por el maillot rojo, que llega acompañado de un amplio dispositivo de seguridad y numerosos cortes de tráfico en la sierra y en la capital.

Las autoridades han preparado un despliegue con 1.500 agentes entre Policía y Guardia Civil, apoyados por helicópteros, motocicletas y vehículos todoterreno, para blindar tanto la carrera como a los ciudadanos ante el temor a protestas propalestinas, tras los incidentes que han marcado esta edición desde Figueres hasta Valladolid.

Etapa del sábado: subida a La Bola del Mundo

Este sábado 13 de septiembre se disputa la vigésima etapa, con 165,6 km entre Robledo de Chavela y La Bola del Mundo. El pelotón partirá a las 13:00 y se espera la llegada a meta en torno a las 17:30 horas.

El recorrido pasará por San Lorenzo de El Escorial, Guadarrama, Cercedilla, Becerril de la Sierra y Collado Mediano. Estos serán los principales cortes de tráfico:

  • Robledo de Chavela: cerrada la M-512 entre la gasolinera y el cruce de Cebreros; sin acceso a la carretera de Valdemaqueda. Cortadas también la avenida de Los Valles, Fuente del Tejar y Camino de la Ermita.
  • San Lorenzo de El Escorial: interrupciones breves en la calle Juan de Toledo y carretera de Guadarrama. Afectadas las urbanizaciones Felipe II y La Pizarra.
  • Guadarrama: corte desde la M-600 hasta la salida a la AP-6, incluyendo M-614, M-622, rotonda de Los Sanitarios y calle Alfonso Senra. También la M-622 hacia Los Molinos.
  • Navacerrada: cerrados los accesos al puerto y suspendido el servicio de autobuses.
  • Collado Mediano: cerrada la M-623 entre la entrada desde Guadarrama y el límite con Becerril de la Sierra.

La subida final a La Bola del Mundo, de 3,3 km, estará completamente vallada para evitar incidentes.

Etapa del domingo: circuito final en Madrid

El domingo 14, la última etapa unirá Alalpardo con el centro de Madrid, con 111,6 km y un circuito urbano de nueve vueltas hasta Cibeles. La salida será a las 16:44 y la llegada está prevista entre las 19:00 y las 20:00 horas.

En la capital, los ciclistas pasarán por hasta 35 barrios de 10 distritos:

  • Moncloa-Aravaca: Valdemarín y Aravaca
  • Latina: Campamento y Águilas
  • Carabanchel: Buenavista, Abrantes, Zofío, Pradolongo, Almendrales, Orcasur y San Fermín
  • Puente de Vallecas: Entrevías, Palomeras Bajas, Portazgo y Palomeras Sureste
  • Villa de Vallecas: Casco Histórico
  • Moratalaz: Pavones y Horcajo
  • Ciudad Lineal: Pueblo Nuevo, Quintana, Ventas y La Concepción
  • San Blas-Canillejas: Amposta, Hellín, Simancas y El Salvador
  • Salamanca: Fuente del Berro, Guindalera, Goya y Recoletos
  • Centro: Palacio, Embajadores, Justicia y Sol

El circuito final recorrerá el Paseo del Prado, Recoletos hasta Colón, bajará por Alcalá hacia Callao y Gran Vía, para regresar a Cibeles, donde se ubicará la meta. Las autoridades han recomendado evitar desplazamientos en coche por la sierra el sábado y por el centro de Madrid el domingo por la tarde.

Usar transporte público, que reforzará servicios durante el fin de semana y consultar en tiempo real los cortes y desvíos a través de la web del Ayuntamiento de Madrid y de la DGT.

