Cavendish supera el récord de victorias de Merckx

Gloria para Cavendish, feliz, eufórico, flotando en la dulce nube tras alzar los brazos como vencedor en la ya histórica quinta etapa disputada entre Saint-Jean-de-Maurienne y Saint Vulbas, de 177,4 km, a pesar de que entró en meta con la cadena rota, colgando. Batió con una obra de arte y en una llegada caótica al belga Jasper Philipsen (Alpecin) y al noruego Alexander Kristoff (Uno X), dando tiempo al pelotón con 4h.08.46, a una media de 42,8 km/h. Abrió los brazos abarcando al universo entero, una trayectoria de 18 años como profesional, con 165 victorias.

Otra página de oro, irrepetible, para un clásico que también tiene en su palmarés 17 triunfos de etapa en el Giro de Italia, un Mundial en 2011, la Milán San Remo y 2 maillots verdes del Tour. Larga vida de éxitos la de un viejo rockero del ciclismo mundial, quien obtuvo su primera victoria en el Tour en 2008 con los colores del Team Columbia. Estaba jubilado, se lo pensó, decidió renovar un año, y sueño cumplido. El mejor velocista del mundo superó el récord del mejor ciclista de todos los tiempos.

"No me lo puedo creer. Astana hizo todo para venir al Tour, necesitaba una etapa, y como mi director, conoce el Tour, lo hemos conseguido. Hicimos un equipo para esto. Me rompí el hombro el año pasado, este año estaba sufriendo, pero estoy muy bien, es mi decimoquinto Tour y he aprovechado la oportunidad. No puedo estar más feliz", dijo "Cav" entre lágrimas.

Mientras Cavendish disfrutaba de su fiesta con la familia, Pogacar subió al podio a enfundarse el maillot amarillo de líder. Día de transición para los hombres dela general. Le sigue Evenepoel a 45 segundos, Vingegaard a 50, Juan Ayuso a 1.10 minutos, Roglic a 1.14, Carlos Rodríguez a 1.16 y Mikel Landa a 1.32.