Alejandro Valverde ya habla como nuevo seleccionador nacional

"Es ilusionante. Llevábamos tiempo detrás de esto, cerrando flecos, el presidente lo ha hecho público. Tenemos cuatro años para trabajar bien. Llego en buen momento. Tenemos una cantera joven buena. De hecho hoy ha ganado Romo en Australia. Bien, vamos a ver cómo se da", afirmó este jueves.

Poco antes, el presidente autonómico Fernando López Miras había desvelado el fichaje como seleccionador del murciano en el acto central por el Día de la Región de Murcia con el propio Valverde. "Se retrasa porque hay que compaginar cosas. La idea es seguir con Movistar también como embajador. Había que cerrar ahí unas cuantas cosillas que se han cerrado poco a poco", apuntó.

Y es que la contratación de Valverde, a falta del anuncio oficial de la Real Federación Española de Ciclismo (RFEC), llevaba tiempo sonando en los medios, y con cierta polémica porque el nombre de Óscar Freire habría estado también sobre la mesa. "No hay ningún problema entre nosotros", afirmó, adelantando que tratará de rodearse de un "buen equipo", como dejó caer con Samu Sánchez, junto a él en la entrevista. "El que viene aquí va a ser mi ayudante. Es amigo. Me ayudará si se lo pido. Al ser seleccionador decido, pero tengo amigos que saben mucho como es Samu. Haremos un buen grupo. Es algo emocionante. Lo afronto con responsabilidad, como cuando era corredor. Ahora es una responsabilidad diferente", añadió.

Por otro lado, Valverde apuntó que tratará de seguir sobre la bici y aceptó que pueda haber críticas a sus decisiones como seleccionador. "Me apetece. Esté o no esté con Movistar es mi equipo: Eusebio y todo el equipo humano que hay. Me hace ilusión seguir estando como embajador un poco. Y luego hacer alguna prueba de gravel, que sí se puede compaginar al cien por cien", afirmó. "Voy a seleccionar a los mejores que yo crea conveniente para cualquier carrera: para el Mundial, para el Europeo, serán los que sean. Y lo mismo para los Juegos Olímpicos. Críticas siempre va a haber. Nunca llueve a gusto de todos. Eso no quiere decir que vaya a llevar más corredores de Movistar. Siempre ha habido muchos de Movistar porque es el único World Tour que hay en España y normalmente tiene a los mejores", añadió.