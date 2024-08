Carta abierta al 'Superministro' Alejandro Blanco tras 19 años al frente del Comité Olímpico Español

Apreciado Alejandro:

Aprovechando que están de moda las misivas, me vas a permitir escribir estas líneas desde el mayor respeto y con la convicción de estar legitimado para ello, tras tantos años batallando con el deporte y los cortijos federativos.

Tengo que decir con pesar, que desde que llegaste a la presidencia del Comité Olímpico Español (COE) allá por 2005 hasta hoy, el deporte español ha involucionado en democracia y gobernanza. Diría más, a día de hoy el deporte español se asemeja demasiado a un feudalismo perfecto para que los directivos os perpetuéis en vuestros cargos.

Voy a intentar resumir con una serie de hechos objetivos como se ha ido tejiendo este sistema piramidal que considero tan nefasto.

El primer gran movimiento que promoviste con tu habitual habilidad, fue, antes de ser presidente del COE, al crear la Confederación de Federaciones Deportivas Olímpicas (COFEDES) e impulsar el cambio en el sistema de votación a presidente del COE, elevando a cuatro el número de votos de esas federaciones olímpicas y dejando a las no olímpicas y a los asambleístas individuales en uno. Esa maniobra política te permitió ganar tus primeras elecciones a Mercedes Coghen porque, aunque ella tuvo más votantes, los tuyos tuvieron más valor de voto.

Desde ese momento, supiste que con el apoyo de esos presidentes olímpicos a los que siempre dices que vas a defender "tengan razón o no", tenías garantizada tu continuidad en el cargo con esas elecciones a la búlgara tan instauradas en el deporte nacional a través de ese sistema clientelar que no nos permite evolucionar.

Dijiste con vehemencia que después de Tokio darías un paso a un lado, pero no solo no lo hiciste sino que cambiaste los estatutos para blindarte, evitando que se presentaran candidaturas como la de la doble campeona olímpica y 5 veces campeona del mundo Teresa Zabell, quien además, fue 7 años tu vicepresidenta primera nombrada por ti.

La excusa para seguir en el cargo fue que "el presidente Sánchez me ha pedido que lleve a buen puerto la candidatura de Barcelona-Pirineos para los juegos de invierno". El fracaso de ese proyecto fue tan estrepitoso que ni se pudo presentar, pero tampoco diste un paso a un lado.

Ese fracaso de candidatura se sumó al de las tres previas de Madrid a los juegos de verano.

Sí, ya sé que defiendes que solo fuiste la cabeza de la última, por cierto la que menos votos obtuvo de las tres, y es verdad, pero también lo es que en la segunda de esas candidaturas, ya eras presidente.

¿Nunca has pensado que esos fracasos, igual tienen algo que ver con la escasa o nula influencia en el Comité Olímpico Internacional (COI)?

Querido Alejandro, un país como España no debería permitirse que su presidente olímpico esté fuera del ejecutivo y de la asamblea del COI durante 19 años.

La carta olímpica y la limitación de mandatos

Tras concluir los Juegos de París 2024, el presidente del COI, Tomas Bach, ha terminado con todas las especulaciones al asegurar que no modificará la Carta Olímpica para continuar aferrado al cargo.

Esta decisión contrasta con el deseo que manifestaste públicamente para que siguiera y cambiara esa Carta Olímpica que tú no sigues al no limitar los mandatos.

Tus palabras a la Agencia EFE fueron: "Bach debe continuar para que el Movimiento Olímpico se potencie, y sobre todo se consolide, en estos momentos de dificultad". Afortunadamente, el Sr. Bach ha respetado la Carta y se ha respetado a sí mismo.

Seguro que te alegras de que ahora se abra la puerta a una posible candidatura española encabezada por Don Juan Antonio Samaranch.

Mala relación con los Secretarios de Estado

Durante estos cinco mandatos que llevas al frente del Comité Olímpico Español, ha sido constante tu enfrentamiento con los diferentes secretarios de estado para el deporte. Es evidente que ha sido una estrategia porque nunca has ocultado tu anhelo de ser el superministro del deporte, aunque siempre con ese falso mantra de "yo no soy político y nunca lo seré".

Un día me di cuenta de que tu verdadero cargo con el gobierno de Pedro Sánchez sí era el de `SUPERMINISTRO´. Aunque orgánicamente no te hayan permitido crear ese ‘CONI español’ que tanto deseas, el presidente del Gobierno si ha aceptado entregarte las cabezas de todos los ministros o secretarios/as de estado para el deporte en el momento en el que no seguían tus pautas.

Átese los machos Sr. Uribes.

El plan agotADO

El Plan ADO (Asociación de Deportistas Olímpicos) creado con gran éxito para Barcelona`92 por Carlos Ferrer Salat y Javier Gómez Navarro, tenía en torno a 15 patrocinadores privados cuando llegaste al COE. Ahora, lamentablemente se ha quedado en la aparición in extremis de Cola Cao y el resto es pagado con el dinero de los españoles. No sirve decir que las empresas no apuestan por el deporte, porque el Plan de Ayuda al Deportista Paralímpico (ADOP) está cubierto casi al 100 % por 19 empresas privadas, es decir en este ciclo olímpico el ADO ha tenido una empresa privada que entró el último año, mientras el ADOP ha tenido casi las 19 durante todo el ciclo.

Por cierto, ¿Dónde está ese nuevo modelo del deporte español para el que el gobierno puso un millón de euros y que el COE iba a presentar antes de los Juegos de París? Son demasiados años escuchándote que hay que cambiarlo y nunca se ha hecho, mientras otros países como Países Bajos, Irlanda, Australia, Nueva Zelanda o Suecia, que nos superan asiduamente en el medallero con mucha menor población, ya tienen sus estrategias publicadas hasta Brisbane`32 en la mayoría de los casos. Que tomen nota también en el CSD.

Ojalá el equivocado hubiera sido yo y los acertados tú y tus gurús en la previsión de medallas para el deporte español en París, pero la realidad ha vuelto a ponernos en nuestro sitio, que no es ni más ni menos que el que nos merecemos, a pesar del gran esfuerzo de nuestros deportistas, entrenadores, clubes y tanta gente que ama el deporte.

Solo añadir una cosa, para superar las 22 de Barcelona habría que haber sumado 29, ya que aquel año se repartieron 815 preseas y en París 1044. Una simple regla de tres.

Un par de preguntas para acabar:

¿Por qué no ha ido el Presidente del Consejo Superior de Deportes a la Casa de España en París durante los Juegos? ¿Ha sido invitado?

Dijiste que ibas a reflexionar después de París 2024 sobre tu continuidad, te animo a hacerlo de verdad.

PD Para elaborar esta carta he contrastado la información con 10 fuentes diferentes.