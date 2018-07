El Barça no está dispuesto a perder ni un punto más ante el Valencia

El Barça no quiere más despistes, ante un Valencia que ya le ganó hace un año / EFE

El Barcelona se enfrentará este sábado al Valencia en el Camp Nou (16:00 horas) con el propósito de no perder ni un punto más, tras el empate a dos goles la semana pasada contra el Sevilla, que le ha quitado casi todo el colchón de puntos como líder, una advertencia de que ya no puede cometer otro error.

La visita del Valencia se caracteriza por la llegada de un rival que el año pasado en el mismo escenario y a la misma hora le dio un tremendo susto, al vencer a los azulgrana por 2-3, y en el presente curso viene dispuesto a darlo todo, especialmente porque se encuentra peleando por una de las posiciones de la Liga de Campeones para el año que viene, con el Sevilla acosándolo desde la quinta posición.

A pesar del grave contratiempo sufrido la semana pasada, en el que el equipo catalán no supo defender un 0-2 ante un Sevilla que tuvo contra las cuerdas, el grupo de Luis Enrique Martínez rápidamente se repuso con la llegada del partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones, en la que exhibió un gran nivel y solo la mancha del gol que encajó en la recta final del partido (1-3) sobresale un poco ante una gran actuación azulgrana.

El Barcelona se encuentra inmerso en una de las semanas más exigentes desde que arrancó el campeonato, con cinco partidos de máximo nivel (le quedan los dos de Liga ante el Valencia y Espanyol, y la vuelta contra el París Saint Germain el próximo martes en el Camp Nou), y Luis Enrique tiene a todos sus efectivos al máximo, después de que el golpe que sufrió Andrés Iniesta en París no se espera que le prive de la convocatoria, además de que Barça recuperará a Dani Alves. El lateral brasileño no estuvo en París porque estaba sancionado y a la vez también lesionado con un esguince, que parece que ya ha superado debido a que se está entrenando con sus compañeros sin ningún problema.

Horas antes del partido que se realizará este sábado 18, Luis Enrique dará la lista de convocados. La buena renta obtenida en París, y de cara a la vuelta, podría facilitar las cosas a Luis Enrique a la hora de no forzar demasiado a su once de gala, por lo que aunque pueda estar recuperado Iniesta, lo más probable es que Xavi regrese a la titularidad, o uno de los jugadores en que también confía el técnico como es Rafinha. Adelante, tras el gran partido de Luis Suárez y Neymar en París, no se espera que haya ninguna permuta, que es la única posibilidad que le ha quedado a un casi ausente Pedro Rodríguez, quien ante el trío de atacantes titulares ha desaparecido del equipo.

Por su parte, el Valencia viaja con la intención de volver a dar la sorpresa y asentarse entre los cuatro primeros clasificados de la Liga, tras haber recuperado las buenas sensaciones con la victoria del pasado lunes ante el Levante en Mestalla. Tanto los jugadores valencianistas como el técnico, el portugués Nuno Espirito Santo, afrontan este choque como un nuevo desafío, ya que un buen resultado otorgaría una dosis extra de moral para la recta final de la Liga, en la que único objetivo es confirmar la clasificación para la próxima edición de la Liga de Campeones.

Nuno recupera para este duelo al argentino Nicolás Otamendi, uno de los ejes del equipo valencianista, que cumplió un partido de sanción por la expulsión ante el Athletic de Bilbao y que ahora volverá a formar pareja de centrales con el alemán Shkodran Mustafi. Mientras, Barragán regresará al lateral derecho en detrimento del joven Cancelo y el argentino Lucas Orban mantendrá su posición en el flanco izquierdo a pesar de la recuperación de su compañero José Luis Gayà.

El potente ataque barcelonista, así como la buena actuación de Orban en el derbi frente al Levante, ha hecho que el técnico se decante por la experiencia del jugador argentino en lugar del descaro de Gayà, ya restablecido de su lesión muscular. Mientras, en el centro del campo, Javi Fuego será la piedra angular del Valencia, que todavía no puede contar con el argentino Enzo Pérez, que está en la fase final de la recuperación de su lesión.

Dani Parejo y el portugués André Gomes acompañarán a Javi Fuego en la medular, mientras que el argelino Feghouli y Rodrigo Moreno actuarán en las bandas de ataque para ofrecer balones a Paco Alcácer, que seguirá con referencia en ataque, lo que dejará a Negredo en el banquillo.

Alineaciones probables: Barcelona: Bravo; Alves, Piqué, Mathieu, Alba; Xavi, Busquets, Rakitic; Messi, Suárez y Neymar Jr. Valencia: Diego Alves, Barragán, Mustafi, Otamendi, Orban, Javi Fuego, Parejo, André Gomes, Feghouli, Rodrigo y Alcácer. Árbitro: José Luis González González, del comité castellano-leonés. Estadio: Camp Nou Horario: 16:00.