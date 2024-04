Rudy Fernández anuncia su retirada del baloncesto a final de temporada

Rudy Fernández, jugador del Real Madrid e internacional con la Selección española, ha anunciado que dejará el baloncesto al finalizar la actual temporada. La leyenda del baloncesto español y uno de los jugadores más laureados de nuestro baloncesto ha hecho el anuncio el mismo día que cumple 39 años.

"Ya tengo una edad y empiezo a pensar en otras cosas, en la familia. Me quedan unos meses y espero aportar lo máximo. Me he sentido muy querido y esto se está terminando, pero quedan unos meses para seguir disfrutando de mis compañeros", ha afirmado en la rueda de prensa previa al partido de Euroliga ante el Baskonia.

El mallorquín ha explicado qué retirada es una palabra "difícil e impactante cuando la escuchas" pero ha dejado claro que "estoy llegando a un momento de mi carrera en la que ya tengo una edad". "Me queda cumplir el sueño que tenía mi padre de vivir otros Juegos Olímpicos", ha añadido.

