El emocionado recuerdo de Ricky Rubio a su madre tras ganar el mundial: "Nadie en el mundo me quiere más que ella"

El jugador español habló de su madre en la rueda de prensa tras ganar el mundial y afirmó que ella siempre estaba detrás de él, empujándole cada día para sacar lo mejor de sí mismo. "Ella sigue empujándome cada día, a pesar de que no esté aquí la siento", dijo.

Además, afirmaba que "estoy realmente orgulloso de la madre que he tenido y voy a seguir así gracias a ella". Ricky reconocía en esta rueda de prensa que "no hay nadie en este mundo que me ame más que ella y sigue ahí cada día empujándome".

