Musa: "Todo el mundo quiere ganar al Real Madrid"

"Cuando te pones esta camiseta es especial, cuando llevas el escudo del Real Madrid en el pecho todo el mundo quiere ganarte. Todos tienen más motivación para ganarnos que contra otros rivales", declaró Musa este jueves ante los medios de comunicación en la presentación de la Liga Endesa 22-23.

El jugador bosnio reconoció que se decidió a fichar por el Real Madrid en cuanto recibió la oferta. "En el momento en el que me llamaron. El Real Madrid es uno de los equipos más grandes del mundo, y cuando te llaman y te ofrecen la oportunidad de jugar para ellos, no puedes rechazarlo. No puedo esperar para empezar a ponerme esta camiseta y que empiece la temporada", aseguró.

Dzanan Musa, que jugó el Eurobasket 2022 con Bosnia, se siente "bien" para disputar la Supercopa Endesa a pesar de no haber tenido descanso. "Personalmente no tengo ningún problema y nos estamos preparando como equipo para luchar y hacerlo lo mejor posible", comentó.

En la que será su primera competición con el actual campeón de la Liga Endesa, opina que "va a ser duro". "Todo el mundo juega un gran baloncesto y cualquiera puede ganar a cualquiera, así que para nosotros el principal objetivo es ser un equipo y seguir el plan de partido que Chus Mateo nos plantee e intentar ganar la Supercopa, por supuesto", aseguró.

Sobre su primer rival, que será el Coosur Real Betis, Musa recalcó que es "un gran equipo" y que tiene" grandes jugadores" y "mucha energía". "Pero somos el Real Madrid, tenemos que ganar el máximo de partidos posibles. Siempre que te pones esta camiseta quieres ganar, da igual estés en Madrid o en Sevilla y estamos preparados para la Supercopa", advirtió.