Mirotic ayuda en el sorprendente triunfo de los Bulls ante LeBron James; Marc Gasol vuelve a destacar... y a perder

El ala-pívot hispano montenegrino Nikola Mirotic encontró su mejor toque encestador y fue factor clave en la victoria que los Bulls de Chicago lograron ante los diezmados Cavaliers de Cleveland y su estrella el alero LeBron James.

Mientras que el pívot Marc Gasol volvió a tener otras destacada actuación individual en el Staples Center por segunda noche consecutiva, pero su equipo de los Grizzlies de Memphis también volvieron a perder, esta vez ante Los Angeles Clippers.

Otros dos jugadores españoles más, que vieron acción, el escolta-alero novato Álex Abrines, y el ala-pívot hispano congoleño Serge Ibaka cumplieron en las sendas derrotas que sufrieron sus respectivos equipos de los Thunder de Oklahoma City y Hawks de Atlanta.

Cleveland Cavaliers 94-106 Chicago Bulls

Mirotic confirmó la importancia que tiene su aportación en la ofensiva y con 16 puntos ayudó a los Bulls a vencer de visitantes por 94-106 ante los diezmados Cavaliers, que tuvieron las bajas de los titulares el base Kyrie Irving, el ala-pívot Kevin Love, el escolta J:R.Smith y Mike Dunleavy.

Irving y Smith no jugaron po estar ambos con sendas lesiones, mientras Love fue baja a no sentir los efectos de una intoxicación alimenticia. Mientras que Dunlevay no jugó por decisión del entrenador de los Cavaliers, Tyronn Lue.

Mirotic esta vez si participó del ataque balanceado de los Bulls que tuvieron a seis jugadores con números de dos dígitos, entre ellos al internacional español, que anotó 6 de 12 tiros de campo, incluidos 3 de 7, y acertó 1 de 1 desde la línea de personal.

El exjugador del Real Madrid cumplió en las acciones dentro de la pintura con cuatro rebotes defensivos, dio una asistencia, recuperó un balón y puso un tapón.

Los Ángeles Clippers 115-106 Memphis Grizzlies

Pero si alguien volvió a brillar en el juego individual fue Marc, el mediano de los hermanos Gasol, que siguió como líder indiscutible de los Grizzlies, pero su aportación de 23 puntos no impidió la derrota de su equipo ante los Clippers (115-106), en el duelo por el cuarto puesto de la Conferencia Oeste.

Gasol por segunda noche consecutiva superó la barrera de los 20 tantos al anotar 9 de 16 tiros de campo, dos fueron triples de cuatro intentos, y estuvo perfecto con 3-3 desde la línea de personal.

Se encargó de nuevo de ser el mejor en la dirección del juego al repartir seis asistencias, capturó cuatro rebotes --tres defensivos--, recuperó dos balones, perdió otros dos, y puso 1 tapón en los 36 minutos que disputó.

in embargo, Gasol perdió el duelo individual dentro de la pintura contra el pívot DeAndre Jordan. La noche anterior también había sido el líder de los Grizzlies en el mismo escenario, pero ante el equipo de Los Angeles Lakers que les ganaron por 116-102.

Atlanta Hawks 92-111 Orlando Magic

Menos protagonismo tuvo Ibaka que tampoco pudo con el poder del pívot Dwight Howard y los Magic de Orlando perdieron de locales por 92-111 ante los Hawks de Atlanta.

Ibaka jugó 33 minutos y no tuvo su mejor inspiración encestadora al anotar 4 de 13 tiros de campo, falló los cuatro intentos de triple que hizo, y acertó con el único lanzamiento de personal que ejecutó.

El internacional español tuvo protagonismo en el juego interior al capturar 11 rebotes, incluidos siete defensivos, recuperó 1 balón, perdió tres y puso 1 tapón, además de cometer cuatro faltas personales.

Charlotte Hornets 123-112 Oklahoma City Thunder

Abrines se mantuvo en su línea de anotar al menos dos triples como reserva de los Thunder que también perdieron, pero de visitantes, por 123-112 ante los revalorizados Hornets de Charlotte, líderes en la División Sureste.

El exjugador del Barcelona disputó 21 minutos en los que aportó seis puntos al anotar 2 de 6 tiros de campo, que fueron dos triples de cinco intentos, sin que fuese a la línea de personal.

Abrines no tuvo protagonismo en el juego interior al capturar 1 rebote defensivo, recuperó dos balones y cometió cuatro faltas personales.