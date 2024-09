Campazzo: "Va a ser un año muy duro"

"Siempre hay que tener paciencia y no dejarse llevar por la emoción del momento, por buena o mala que sea. Seguramente tengamos derrotas durísimas y victorias que nos harán tocar el cielo, pero tenemos que tener tranquilidad y paciencia porque sabemos que la temporada es muy larga. Tenemos muchos partidos por delante y hay que confiar en el proceso y en el trabajo que venimos haciendo día a día", señaló.

"Va a ser muy difícil la temporada porque los equipos nos conocen más individual y colectivamente por mucho que tengamos nuevos fichajes. La competición se elevó esta temporada, hay buenos equipos, fichajes de nivel en la ACB y en la Euroliga. Eso te hace estar con el dedo en el gatillo más tiempo, con la necesidad de no caerte nunca", destacó. "Del Real Madrid se habla como un rival a batir y seguramente no vaya a ser la excepción esta temporada. Tenemos que estar preparados para un año duro, de altibajos, estar juntos", declaró en la presentación de la Liga Endesa.

En cuanto a los fichajes, manifestó: "Rathan-Mayes es un jugador de tremenda calidad, con muchos puntos, pasa bien la pelota, puede por momentos llevarla también. Tiene muchos recursos, defiende bien y agresivo. Ibaka es un profesional, está 24/7 en el club para entrenar y ayudar a los jóvenes. Sabe lo que representa jugar aquí, a qué viene. Creo que esa experiencia nos va a dar muchísimo. Usman es un conocido de la casa, la juventud y la energía que tiene viene como anillo al dedo".

Sobre Andrés Feliz, también base como él, apuntó: "Me encanta. Es supercompetitivo, ganador, pone al equipo por encima de la individualidad. Encaja perfecto en el Real Madrid y quiere ganar, se ve. Es duro en los entrenamientos. No hay competencia, es competir juntos contra los rivales. Siempre se pone al club por encima de lo individual, más en este club. Nos defendemos duro en los entrenamientos y eso hará que estemos preparados cuando juguemos contra esos rivales que no lo ponen fácil. Sabe pasar la pelota, tiene buen tiro, involucra a sus compañeros, cuando está en la cancha los que están a su alrededor son mejores", expresó.

Campazzo analizó el choque de semifinales de la Supercopa de España contra el Barça: "Siempre es un equipazo y este año no es la excepción. Sumó mucho atleticismo en su juego, gente de mucha talla sumados a los que venían jugando. Será igual de duro que siempre o más, con jugadores que tienen muchos puntos en sus manos, que imponen en la zona".