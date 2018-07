Ancelotti: "Cristiano cometió un error y lo sabe"

"Una sanción nunca es buena. Cristiano la va a cumplir sin problemas y la va disfrutar para estar a tope en el derbi, no tiene que recuperar nada porque tiene bien la rodilla. Necesita trabajo normal para estar listo para el partido de la próxima semana", aseveró Ancelotti en rueda de prensa.

El italiano insistió que el luso tiene el tendón de la rodilla que tanto le molestó el año pasado "totalmente recuperado". "No tieneningún problema de ningún tipo. Yo siempre le veo a tope, pero alguno puede pensar que no por algún problema, pero no es verdad, no tiene ninguno", zanjó.

Tampoco seguirá un plan de entrenamiento específico. "Ha entrenado hasta ayer jueves con el equipo y ahora tiene dos días de descanso. El lunes empieza con el equipo normalmente, hará una semana de trabajo para preparar el derbi. Sobre la reacción de Cristiano en Córdoba, no culpó a los rivales. "Tengo la opinión de que todos los jugadores de calidad tienen mucho respeto de rivales, a veces demasiado, es normal en el fútbol, y hay más marcaje, más agarrones", aclaró. "Fue el primero en pedir disculpas, esto lo aclara todo. Fue un error, lo sabe muy bien y lo sabía después de este partido. Ahora está sancionado y ojalá que no suceda otra vez", añadió al respecto el de Reggiolo.

Ancelotti no cambiará el sistema con la ausencia del portugués. "Jugamos siempre lo mismo, intentamos defender con 4-4-2. Si no está Cristiano, James jugará en una posición más adelantada", recalcó el madridista, que sí cambiará "un poco" a Gareth Bale. "Va a jugar por la izquierda porque prefiero a James por la derecha", sentenció.