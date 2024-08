Alfonso Cabello pedalea hasta el bronce tras casi dos años sin montar en bici por covid persistente

Alfonso Cabello ha conseguido la medalla de bronce en los Juegos Paralímpicos, una hazaña que adquiere un valor aún más significativo debido a las adversidades que ha enfrentado en los últimos dos años. Tras haber sufrido COVID persistente, Cabello ha estado alejado de las competiciones, sin siquiera poder montar en bicicleta.

"Tras año medio sin competir por el COVID persistente, el sabor de este bronce ha sido muy, muy dulce. Hace año y medio no podía montar en bici, así que para mí esto ha sido un regalo. Estar aquí ha sido muy satisfactorio", asegura el deportista con evidente emoción.

Su regreso a las pistas ha sido duro, pero extremadamente gratificante, y ha señalado lo especial que ha sido volver a competir al más alto nivel: "El deporte es así. A veces la balanza se ha inclinado para un lado y a veces para otro. Aún así, estoy muy contento de este bronce".

Cabello ha reflexionado también sobre las dificultades que ha enfrentado, reconociendo que ha llegado a dudar de su capacidad para seguir en el deporte profesional: "He pasado momentos muy duros. He llegado a plantearme si podría seguir dedicándome a lo que me apasiona. Mirar hacia atrás me hace recordar lo complicado que ha sido todo, pero el tener una medalla colgada en el cuello ahora lo ha hecho todo más significativo".

El ciclista cordobés ha aprovechado el momento para denunciar una injusticia que ha afectado a su prueba en la que compite con ciclistas con menor grado de discapacidad y a los que se aplica un factor para equiparar sus tiempos: "Me ha parecido súper injusto que se aplique un factor matemático inventado por la Unión Ciclista Internacional o el IPC, que ha afectado tanto a los corredores de la clase C4 como a los de C5. Esto ha perjudicado tanto a los corredores como al espectáculo del deporte".

Cabello, que ha estado presente en el podio del kilómetro contrarreloj durante cuatro Juegos Paralímpicos consecutivos, continúa siendo una de las mayores figuras del deporte paralímpico español.

Ahora, tras el bronce en contrarreloj, Cabello se ha preparado para la prueba de velocidad por equipos, donde ha confiado en el buen estado de forma del equipo español para seguir dando sorpresas: "Estoy bastante convencido de las posibilidades del equipo. Ojalá la suerte haya estado un poco de nuestro lado, porque podemos dar una gran sorpresa".

Su lucha y esfuerzo en estos últimos años, sumados a su éxito en estos Juegos, han consolidado a Alfonso Cabello como uno de los referentes en el deporte paralímpico español y como ejemplo para aquellos que han enfrentado desafíos similares.