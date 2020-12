Así han sido las primeras vacunaciones contra el COVID-19 en España

"Araceli y Mónica representan una nueva etapa esperanzadora", el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha celebrado así las dos primeras vacunaciones en España frente a la covid-19, hechas este domingo en una residencia de ancianos de Guadalajara a las nueve en punto de la mañana. A Araceli y Mónica le han seguido trabajadores y residentes de las autonomías de todo el país.

Antonio, Nicanor, Vicente, Emilia...

Antonio, de la Residencia Fray Leopoldo de Granada, de 87 años, ha sido vacunado contra la COVID este domingo en Andalucía, después de que la comunidad haya recibido las primeras 1.840 dosis. Pilar, de 78 años y compañera de la residencia, también se ha vacunado. Ambos han mostrado su contento y aseguran que se apuntaron "de los primeros" para vacunarse, porque insisten "es lo mejor que podemos hacer con esto que tenemos encima".

Emilia Nájera, una mujer de 80 años interna en la Residencia Romareda de Zaragoza, ha asegurado hoy, tras recibir la primera vacuna contra el coronavirus en Aragón, que "tenemos que vacunarnos para curarnos del bicho (en alusión al virus), y despacharlo de España". Emilia, en un tono jovial y bromista, ha respondido así a las distintas preguntas que se le han hecho antes y después de recibir la dosis y recoger el certificado que le acredita como vacunada contra la covid-19.

"Pues me voy al extranjero", ha añadido entre risas esta residente, que a pesar de haber sido muy estricta en el cumplimiento de todo las indicaciones que se la hacían y de no haber salido de la residencia durante meses, echa de menos, sobre todo, el poder abrazar y besar a sus hijas y nietos".

Vicente Mirón, de 72 años, ha sido el primero en recibir la dosis de la vacuna contra la covid-19 destinada a Extremadura en la residencia Rosalba de Mérida, este domingo. En Madrid, Nicanor, de 72 años, ha sido aplaudido por personal del centro tras recibir una dosis de la vacuna contra la covid-19, este domingo, en la residencia de mayores Vallecas de Madrid.

La Comunidad de Madrid inicia este domingo la campaña de vacunación contra el coronavirus con 1.200 dosis que serán administradas en tres residencias de personas mayores de la capital, justo un día después de notificar los primeros casos de la nueva variante británica del virus en España. "No me he enterado de nada. Todo perfecto", declaraba Nicanor, satisfecho tras vacunarse.