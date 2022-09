Sigue el goteo de comunidades autónomas que anuncian bajadas de impuestos, la última el país vasco, lehendakari Iñigo Urkullu ha anunciado una deflactación del IRPF para atenuar la inflación que entraría en vigor el 1 de enero de 2023. El presidente de la región de Murcia, Fernando López Miras, ha señalado en ‘Más de uno’ que lo importante no es lo que se reduzca si no lo que podrían haber pagado las familias si no se hace la deflactación. Nadia Calviño acaba de calificar de incoherentes e irresponsables estas bajadas de impuestos.

En Rusia

Más de 1.400 detenidos en Rusia por las protestas tras el anuncio de la movilización parcial.