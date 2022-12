boletines

Unidas Podemos se abre a hacer cambios en el delito de malversación y otras noticias de última hora

Unidas Podemos se abre a hacer cambios en el delito de malversación tal y como propone ERC en su enmienda a la reforma del Código Penal. La propuesta de los independentistas catalanes pasa por distinguir si la apropiación indebida conlleva o no ánimo de lucro para la persona, de forma que fija penas más bajas para quienes no se beneficien personalmente del delito. En la formación morada lo tienen que estudiar para que no se crucen líneas rojas.