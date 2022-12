BOLETINES

Sánchez acelera los planes del Gobierno para cambiar el Código Penal, y otras noticias

PSOE y Podemos presentan en el Congreso su propuesta de reforma que añade un nuevo tipo de malversación en función de si hay o no lucro personal, y que rebaja la pena a cuatro años. Hoy se ha difundido un manifiesto contra esta reforma, que promueve la Asociación para la Defensa de los Valores de la Transición, más de 300 firmantes, entre ellos exministros socialistas que defienden que no es verdad que el objetivo sea homologarse con Europa, que lo de 2017 no son desordenes públicos y que desviar dinero público para subvertir el orden constitucional es incluso más grave que lucrarse.