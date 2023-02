Las principales compañías de telefonía móvil sufren una caída ante un posible ataque y otras noticias del día

Las principales compañías de telefonía móvil sufren una caída ante un posible ataque

Las principales compañías de telefonía móvil están sufriendo cortes en su red de internet desde esta mañana en varios puntos del país, problemas en la conexión en el móvil y también en las líneas fijas. Incidencia que ha puesto en alerta a las autoridades por un posible ataque masivo.

Los servicios de emergencia italianos localizan ocho cadáveres en una embarcación de migrantes

Nueva tragedia frente a las costas de Lampedusa. Los servicios de emergencia italianos han localizado una embarcación con migrantes. En su interior, junto a los supervivientes, los cadáveres de ocho personas que murieron de frio y de sed durante la travesía.

Psoe y Podemos siguen negociando la ley del sí es sí

Psoe y Podemos siguen negociando la reforma de la ley del solo sí es si. El objetivo es presentar una propuesta conjunta pero el grupo socialista no descarta hacerlo en solitario si no se resuelven las discrepancias que persisten. Podemos insiste en que no se puede tocar la definición de agresión. El Gobierno confía en el acuerdo porque dice la ministra María Jesús Montero que lo que les separa no son cuestiones políticas sino técnicas..

Jauma Asens, presidente del grupo parlamentario de Podemos destaca el acuerdo para aumentar las penas a violadores

Esta mañana, en Más de Uno, Jauma Asens, presidente del grupo parlamentario de Podemos, destacaba la voluntad de acuerdo de su formación al haber accedido a que se aumenten las penas para violadores. Un ejemplo de lealtad, decía, como lo ha sido, que hayan aceptado, aunque les incomoden, la declaración que ha salido de la cumbre de Marruecos, a la que no asistió ningún miembro de la parte morada del Gobierno de coalición..

Mañana entra en vigor el impuesto a la banca y a las energéticas

Será mañana finalmente, cuando entre en vigor el nuevo impuesto a la banca y a a las energéticas. Hoy lo publica el Boletín Oficial del Estado.

La Agencia Española del Medicamento coordina la escasez del medicamento

La Agencia Europea del Medicamento ha comenzado a coordinar la respuesta de los países a la escasez de medicamento y de dispositivos para emergencias sanitarias.