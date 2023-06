informativos

Las noticias en Onda Cero a las 18:00 horas (05/06/2023)

La vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, ha agradecido a la delegación de parlamentarios alemanes que haya suspendido la visita prevista para hoy, en principio para analizar la situación de los regadíos en Doñana. El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, también ha pedido que no se use la crisis de los regadíos de Doñana de forma electoral. El BCE no descarta volver a subir los tipos de interés. La Bolsa española pierde la racha alcista y cae en 9.300 puntos. La OTAN se prepara para elegir a su nuevo secretario general que, por primera vez, podría ser una mujer. Envenenan a casi 100 niñas en Afganistán por ir a la escuela.