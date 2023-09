INFORMATIVOS

Las noticias en Onda Cero de las 16:00 (29/09/2023)

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, comunicará hoy al Rey que Alberto Núñez Feijóo no ha logrado la investidura. El PP, por otro lado, cuestiona la decisión de la Mesa de anular el voto emitido por error por el diputado de Junts. Los partidos independentistas acuerdan no apoyar a ningún candidato que no se comprometa a celebrar un referéndum. Luis de la Fuente y el psicólogo de la selección femenina han sido llamados para testificar en el juicio de Luis Rubiales. En el tenis, Carlos Alcaraz se estrena ganando en el Open de China.