Las noticias de Onda Cero de las 12:00 horas (25/07/2023)

No habrá repetición electoral en Aragón. Murcia, Aragón y Navarra son las únicas comunidades autónomas que no han constituido el gobierno tras el 28M. El precio del alquiler sigue al alza. Siete de cada diez empresas españolas no ven viable la jornada laboral de cuatro días manteniendo el salario, según una encuesta realizada por Infoenpleo y Adecco.