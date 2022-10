BOLETÍN DE NOTICIAS DEL 25/10/22 A LAS 12:00H

Liz Truss le desea "todo el éxito" a Rishi Sunak, Giorgia Meloni se compromete a “respetar las reglas europeas” y otras noticias del día

La primera ministra saliente de Reino Unido, Liz Truss, ha realizado su último discurso ante la puerta de Downing Street. Truss ha querido agradecer el "enorme honor" de su "breve" mandato, defendiendo las medidas "urgentes" y "decididas" que le han costado el puesto. También ha hecho mención a su sucesor, Rishi Sunak, deseándole "todos los éxitos" por el bien del país. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha señalado durante su primer discurso en el Parlamento su intención de "hacer" la Unión Europea "más eficaz". Meloni defiende que "por hacerse preguntas no quiere decir que sean herejes", y asegura que su objetivo no será "frenar o sabotear" a sus socios europeos. "Italia respetará las reglas europeas", subrayó la primera ministra. El Congreso iniciará este miércoles el debate de Presupuestos con las siete enmiendas a la totalidad propuestas por los partidos de la oposición. Partido Popular, Vox, Ciudadanos, Junts per Catalunya, CUP, UPN y Foro Asturias intervendrán para transmitir su preocupación con las medidas escogidas por el Gobierno.