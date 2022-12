boletines

Lambán explica en 'Más de uno' sus polémicas declaraciones y otras noticias de última hora

El presidente de Aragón, Javier Lambán, no recibió ni llamada de Sánchez, ni instrucción de Ferraz o Moncloa para matizar su análisis sobre los riesgos del proyecto nacional de país del que, además, no se desdice. Ha estado esta mañana en Más de Uno. Sostiene que siempre dice lo que piensa, le guste o no al gobierno,